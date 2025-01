Sportif : dormir pour moins se blesser !

Chez le sportif, le sommeil fait partie de " l’entraînement invisible”. A tel point que le fait de dormir permet même de prévenir le risque de blessure, que ce soit chez l’athlète de haut-niveau ou le coureur du dimanche.

Voilà qui peut paraît surprenant, mais comme le souligne le Dr Fanny Voisin, médecin du sport, pneumologue et spécialiste du sommeil à Lorient (Morbihan), « la performance sportive se joue aussi lors des phases de récupération. En particulier lors du sommeil ». Précisément lors de la phase de sommeil lent-profond, qui survient après le stade de sommeil léger et avant celui qualifié de paradoxal, au cours duquel se manifestent les rêves.

Muscles, tendons

Et pour cause, « lors d’un entraînement type séance de jogging, le sportif va, par exemple, détruire des cellules musculaires. C’est durant son sommeil, sous l’effet notamment de l’hormone de croissance, que s’effectueront en quelque sorte les réparations occasionnées. Et même de manière à ce que l’organisme soit encore plus performant qu’auparavant », poursuit-elle. Les spécialistes parlent ainsi de « phénomène de compensation », qui permet ainsi la régénération des tissus musculaire et tendineux. Et, en conséquence, de limiter à terme le risque de blessure.

Niveau de vigilance

Au-delà de cet aspect musculaire et tendineux, le sommeil « sert aussi à établir et à renforcer les connexions neuronales ». Lesquelles s’avèrent utiles – dans le champ sportif – pour réaliser un geste technique ou tout simplement pour conserver un bon niveau de lucidité et de vigilance. Le Dr Voisin illustre : « un mauvais geste, comme le fait de poser le pied à endroit peu adéquat lors d’une course à pied peut entraîner une blessure ».

Ré-cu-pé-ra-tion !

Le sommeil s’avère donc aussi primordial que sous-estimé, y compris chez les sportifs amateurs. « Ceux de haut-niveau en ont parfaitement conscience », reprend la médecin. C’est pourquoi ils évoquent volontiers l’importance de « la récupération » et sont considérés comme des professionnels de la sieste ! Voilà une bonne raison de les imiter et de ne jamais manquer l’occasion de faire une bonne sieste.