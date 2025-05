Stress : pourquoi tombe-t-on plus souvent malade ?

Le mot stress fait référence à une tension, une contrainte. Avec cette impression de nous ronger de l’intérieur. Il aurait aussi tendance à nous rendre malade. Mais pourquoi donc ?

Avez-vous déjà remarqué qu’en période de stress psychologique plus ou moins intense, vous aviez la fâcheuse habitude de vous enrhumer ? Ou d’attraper le moindre virus qui circule ? Ce fameux stress n’est pas innocent ! Et pour cause, il a tendance à affaiblir nos défenses immunitaires, véritables remparts contre les virus et autres bactéries.

Tueurs naturels…

Un stress aigu provoque en effet la libération d’adrénaline et de noradrénaline, deux neurotransmetteurs qui vont à leur tour altérer le fonctionnement des lymphocytes NK pour Natural killer ou tueur naturel. De virus et bactéries en l’occurrence !

Des récepteurs ciblés

L’explication scientifique est venue en 2020, grâce au travail d’une équipe française de l’Inserm et du CNRS, conduite par Sophie Ugolini (Inserm – Centre d’Immunologie de Marseille-Luminy). Les chercheurs ont, chez la souris, constaté une stimulation des récepteurs β2-adrénergiques par les hormones du stress. Et ce sont elles qui seraient responsables de l’affaiblissement du système immunitaire. En effet, ces récepteurs inhibent la réponse de certaines cellules, les… NK. Résultat : plus les récepteurs β2 sont nombreux, moins les NK se montrent performantes… Elles se trouvent comme empêchées « de produire un type de cytokine particulier requis pour permettre l’élimination des virus », complétait alors la scientifique.

Un traitement ?

Cette découverte dessine le contour de voies thérapeutiques potentielles : « En ciblant le récepteur β2-adrénergique, il serait en effet envisageable, dans certains contextes pathologiques, de lever les freins immunitaires provoqués par un état de stress », concluait Sophie Ugolini. En attendant, l’enjeu reste surtout de travailler sur les leviers à votre disposition pour faire retomber ce stress : la respiration, la méditation, une bonne hygiène de sommeil et encore la pratique d’une activité physique.