Suffit-il de perdre du poids pour améliorer son hypertension ?

Au sortir des fêtes et des repas copieux, la perte de poids figure souvent en tête des bonnes résolutions du début d'année. Pour certaines personnes, et en particulier celles qui sont hypertendues, c’est une question de santé. Mais perdre du poids suffit-il à faire disparaître l'hypertension ? Oui et… non. La réponse est nuancée.

Que l’on ait profité des repas festifs, fait des excès ou que le surpoids se soit installé insidieusement au fil des années, « il faut perdre du poids » est un conseil fréquemment donné par les médecins, en particulier aux patients hypertendus. Mais finalement, maigrir permet-il de faire baisser sa tension ? Et même jusqu’à la normaliser ?

En réalité, même en perdant les kilos excédentaires, une baisse de la pression artérielle ou une guérison de l’hypertension artérielle n’est pas toujours obtenue, du moins chez deux types de personnes hypertendues.

Perdre du poids, peine perdue vis-à-vis des chiffres tensionnels ?

Chez les personnes en surpoids dont l’hypertension est d’origine familiale, bien que la perte de poids soit bénéfique pour la santé globale, il est peu probable qu’elle ait un impact sur la pression artérielle : dans la plupart des cas, il n’y a pas de normalisation de la tension. Il s’agit de personnes chez qui l’hypertension survient à un âge relativement jeune, souvent avant 50 ans, et dont au moins l’un des parents a été traité pour une hypertension à un âge relativement précoce. Seuls les médicaments antihypertenseurs permettent de viser un contrôle de l’hypertension. Et assurer ainsi une protection contre les accidents vasculaires cérébraux et l’insuffisance cardiaque.

Un autre cas de figure où, malheureusement, les efforts pour perdre du poids ne se traduisent pas par une amélioration de la tension artérielle, concerne les individus dont l’hypertension apparaît après 60 ans, mais qui ont pris du poids bien avant 50 ans. Dans ce cas également, seuls les médicaments antihypertenseurs seront vraiment efficaces pour contrôler la pression artérielle.

Quand maigrir en vaut la peine

En revanche, chez une personne jeune, quinquagénaire et en surpoids, qui se découvre hypertendue, rien n’est perdu ! Si les kilos en excès sont dus à la sédentarité, à un manque d’exercice physique ou à une alimentation déséquilibrée, il est encore possible d’agir. À ce stade, perdre 4 ou 5 kg peut être suffisant pour réduire la pression artérielle. Il est même possible d’espérer normaliser la tension et ainsi, de se passer de médicaments antihypertenseurs. Ceci, bien entendu, à condition que la perte de poids soit maintenue et que la normalisation de la pression artérielle soit durable.

En revanche, si la perte de poids tarde à se concrétiser, le médecin n’hésitera pas à débuter un traitement antihypertenseur, tout en espérant pouvoir l’arrêter une fois les 5 kg perdus. Une motivation pour le patient.

Une autre catégorie de patients concerne ceux dont l’hypertension est fortement influencée par une consommation excessive de produits contenant du sel caché, comme les cubes de bouillon, les olives, etc. Pour ces personnes, une réorientation vers des produits moins riches en sel caché peut faire une réelle différence. C’est d’ailleurs l’objectif du régime DASH (Approche Diététique pour Stopper l’Hypertension), qui rééquilibre l’alimentation et réduit la pression artérielle. Ce régime augmente l’apport en aliments riches en potassium (fruits, légumes, graines) et diminue l’apport en sodium (sel). Après deux semaines, les résultats peuvent être observés. Ce régime pour obtenir une baisse des chiffres de la tension, mais pas forcément en perdant du poids ne fonctionne pas chez tous les hypertendus, mais il vaut la peine d’être tenté.

« Le résultat principal de l’étude initiale DASH a été de démontrer que l’on pouvait obtenir une baisse de pression plus importante avec la nutrition DASH qu’avec le seul conseil de diminuer les apports en sel, explique le Dr Sébastien Rubin, néphrologue (Bordeaux) interrogé par la Fondation de la recherche sur l’hypertension artérielle/Société française d’hypertension artérielle. Cela a permis de montrer que c’était l’augmentation des apports en potassium alimentaire combiné à la diminution des apports de sodium qui avait le plus d’efficacité sur la baisse de la pression artérielle. » Le régime DASH repose sur quatre principes clés :

Une consommation abondante de fruits et légumes afin d’augmenter l’apport en potassium ;

Une réduction des graisses saturées et du cholestérol d’origine animale, tout en intégrant des laitages à 0 % au quotidien ;

La consommation d’au moins cinq portions quotidienne de fruits à coque, comme les noix et les amandes ;

Limiter l’apport en sel.

Dernier cas de figure, lorsque l’hypertension est associée à un diabète, perdre du poids, pratiquer souvent une activité physique au moins modérée, suivre les conseils nutritionnels dans le cadre de diabète peut aussi montrer des résultats positifs sur la tension.

