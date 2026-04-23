Surpoids et risque de mortalité : tout se jouerait-il avant la trentaine ?

Prendre beaucoup de poids, voire souffrir d’obésité avant 30 ans, augmenterait davantage le risque de décès qu’une prise de poids survenant plus tard dans la vie. C’est ce que montre une grande étude suédoise, publiée dans la revue eClinicalMedicine.

L’obésité est un facteur reconnu de mortalité, toutes causes confondues, notamment pour les maladies cardiovasculaires et certains cancers. Cependant, comme le souligne le Pr Huyen Le (Université de Lund à Malmö, en Suède), la plupart des études reposent sur une mesure unique de l’indice de masse corporelle (IMC). Qu’en est-il finalement des variations de prise de poids et surtout de l’âge auquel un surpoids voire une obésité sont acquis ? Peu d’études ont relié ces trajectoires pondérales au cours de la vie à des causes précises de décès. Et aucune étude antérieure n’avait combiné une population importante avec des mesures de poids répétées du début à la fin de l’âge adulte, ainsi qu’un grand nombre de données sur la nature précise des décès.

Obésité : plus elle survient tôt, plus le risque de décès augmente

Or, d’après ces nouveaux résultats sur une très large cohorte suédoise, incluant environ 258 000 hommes et 362 000 femmes, une prise de poids importante ou une obésité précoce expose à un risque de mortalité plus élevé que lorsque cette prise de poids apparaît après 30 ans.

Chaque participant a été suivi entre 17 et 60 ans, pendant en moyenne 23,3 ans pour les hommes et 11,7 ans pour les femmes, avec au moins trois mesures de poids par personne, entre 1963 et 2015. Les critères d’évaluation étaient la mortalité toutes causes confondues et la mortalité par cause spécifique.

Les résultats montrent qu’une forte prise de poids entre 17 et 29 ans, ou une obésité avant 30 ans, est associée à une hausse nette du risque de décès, toutes causes confondues. Cette augmentation concerne aussi de nombreuses causes spécifiques (13 sur 23 chez les hommes, 12 sur 19 chez les femmes : différents sous-types de maladies cardiovasculaires et de cancer, diabète de type 2, maladies digestives et génito-urinaires).

Par rapport aux personnes n’ayant pas développé d’obésité avant 60 ans, celles devenues obèses avant 30 ans présentent un risque de décès global environ 70 % plus élevé, homme ou femme. Le risque de décès lié aux maladies cardiovasculaires est multiplié par 2 chez les hommes et par 2,3 chez les femmes.

Poids, l’intérêt de ne pas le laisser filer…

Par ailleurs, une prise de poids régulière de 0,5 kg par an entre 17 et 29 ans est aussi associée à une hausse du risque de décès, toutes causes confondues, d’environ + 18 % chez les hommes et + 16 % chez les femmes.

Un argument de plus en faveur de stratégies de prévention de l’obésité dès le plus jeune âge, en l’occurrence ici au début de l’âge adulte, et sur le long terme. Le risque de décès prématuré en dépend. Les chercheurs ajoutent : « l’association entre la prise de poids tardive et la mortalité par cancer chez les femmes suggère également une période potentiellement sensible autour de la ménopause, qui pourrait être pertinente pour la prévention du cancer ».