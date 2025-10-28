Syndrome du coiffeur : risque-t-on un AVC après un shampooing ?

« Est-ce que vous êtes allés chez le coiffeur récemment ? » Cette question, posée par des neurologues à Julien après son AVC, peut sembler surprenante. Sur son compte Instagram, le jeune homme témoigne pourtant de l’accident qu’il a subi après un shampooing. Zoom sur un phénomène rare mais bien réel : le syndrome du coiffeur (ou syndrome du salon de coiffure).

Qui aurait imaginé qu’un simple shampooing chez le coiffeur puisse, dans de rares cas, être à l’origine d’un accident vasculaire cérébral (AVC) ? Ce syndrome, identifié pour la première fois en 1992 par le neurologue américain Michael Weintraub, survient lorsque la tête est trop basculée en arrière pendant le lavage des cheveux.

« Cette position peut étirer ou comprimer les artères du cou, et dans de rares cas, provoquer une dissection artérielle, à l’origine d’un AVC », explique Julien, 39 ans qui a partagé son expérience sur Instagram (julien.avc).

Une pression sur la nuque

Rappelons qu’un accident vasculaire cérébral est une attaque causée par une réduction soudaine du flux sanguin vers le cerveau. Il résulte généralement d’un blocage par un caillot ou de la déchirure d’un vaisseau sanguin majeur dans le cerveau, ce qui réduit l’apport en oxygène, endommageant ainsi les cellules cérébrales.

Comme l’explique le Dr Arun L Naik, neurochirurgien en Inde, « le syndrome du coiffeur peut survenir lorsque le cou est en hyperextension ou en position inconfortable (comme c’est le cas au moment du shampooing, ndlr), ce qui comprime ou endommage les artères cervicales qui traversent le cou et irriguent le cerveau. Cette perturbation du flux sanguin peut entraîner des symptômes tels que des étourdissements, une vision floue, des engourdissements, des troubles de l’élocution, voire un AVC complet ».

Bien entendu, et heureusement, la grande majorité des shampooings se déroulent sans incident. Cependant, la connaissance de ce syndrome permet d’adopter des précautions simples qui peuvent éviter des complications rares mais potentiellement graves.

De quelles précautions parle-t-on ?

demandez au coiffeur ou à la coiffeuse d’ajuster le fauteuil afin que votre nuque ne soit pas trop étirée vers l’arrière ;

si vous restez assis(e) longtemps dans une position inconfortable, faites des pauses ou changez de position pour soulager les tensions dans votre nuque ;

si vous commencez à ressentir des étourdissements, des vertiges ou des symptômes inhabituels pendant ou après votre lavage de cheveux, prévenez le coiffeur et consultez immédiatement un médecin.

Cette vigilance s’applique particulièrement aux personnes âgées, aux personnes souffrant d’arthrose cervicale ou ayant des antécédents de problèmes vasculaires, qui présentent un risque légèrement plus élevé.