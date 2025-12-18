La grippe, l’invitée surprise à la table du réveillon de Noël

A en croire la modélisation mathématique réalisée par Santé publique France et l’Institut Pasteur, le pic de l’épidémie de grippe est attendu pour la semaine de Noël. Elle anticipe une augmentation des passages aux urgences pour syndrome grippal lors des deux semaines de vacances.

Chaque hiver, 2 à 6 millions de personnes sont touchées par la grippe en France, avec plusieurs dizaines de milliers d’hospitalisations et 9 000 décès, surtout chez les personnes fragiles. Pour mieux comprendre sa propagation et anticiper sa progression, les épidémiologistes s’appuient sur des modèles mathématiques qui permettent d’analyser des dynamiques complexes de la circulation du virus. Celle-ci est liée à de multiples facteurs (comportements des individus, vacances, virus grippaux circulants, saisonnalité…).

Depuis l’entrée en phase épidémique de la France hexagonale, l’Institut Pasteur et Santé publique France mettent ainsi à disposition des projections hebdomadaires sur la dynamique de circulation virale. Ces estimations permettent une anticipation à quatre semaines, ainsi qu’une datation du pic attendu. Et selon leurs calculs, le pic épidémique grippal se situerait lors des fêtes de fin d’année, dès la semaine prochaine.

Le pic épidémique pour la semaine prochaine, avec un niveau de confiance de 70 %

Selon les prévisions de probabilité de survenue du pic par semaine, celui-ci surviendrait avec le plus haut niveau de confiance en semaine 52, correspondant à la période du 22 au 26 décembre 2025 (15 % de chance que le pic ait lieu en semaine 51, 70 % en semaine 52 et 12 % en semaine 1 de 2026).

Les deux organismes de santé publique préviennent que le recours aux soins pour grippe devrait s’accentuer de façon importante au cours des deux prochaines semaines, avec un impact élevé attendu à l’hôpital pendant la période des congés de fin d’année.

La modélisation prévoit en effet une augmentation des passages aux urgences pour syndrome grippal au cours des deux prochaines semaines puis une diminution durant les deux premières semaines de 2026, liée à un effet retardé de la baisse de transmission associée à la fermeture des écoles pendant les vacances de fin d’année. Ce qui n’exclut pas une reprise épidémique après le retour à l’école. C’est d’ailleurs ce qui a été constaté l’hiver 2022-2023.

Aucune région de France n’y échappe

Depuis début décembre, toutes les régions de la métropole sont en phase épidémique grippale, la Corse depuis le 8 décembre. Les virus de type A prédominent très largement.

Depuis début octobre (semaine 40), 122 cas graves hospitalisés en réanimation ont été enregistrés : 55 % avaient 65 ans ou plus, 89 % présentaient au moins une comorbidité (obésité, maladies chroniques…) et 83 % des cas dont l’historique vaccinal était connu n’étaient pas vaccinés.

La part de la grippe parmi les décès déclarés par certificat électronique augmentait et était à un niveau deux fois supérieur à celui observé en semaine 50 de l’année 2024 (1,8 % contre 0,9 %).

Rappelons qu’en France, la saison 2024/2025 s’est distinguée par une sévérité élevée de l’épidémie grippale, avec plus de 17 000 décès et 30 000 hospitalisations. Une centaine de « plans blancs » avaient alors été activés, ce dispositif autorisant la déprogrammation d’interventions et le rappel de personnels en congés.

Il est toujours possible de se faire vacciner

En dehors de l’adoption des gestes barrières (port du masque, lavage des mains, aération des pièces), la vaccination annuelle contre la grippe reste le moyen le plus efficace de se protéger. Sachant qu’il faut environ une quinzaine de jours pour développer une immunité optimale.

En France, l’Assurance maladie prend en charge la vaccination pour environ 10 millions de personnes à risque : les 65 ans et plus, les personnes atteintes de certaines maladies de longue durée, celles souffrant d’asthme ou de broncho-pneumopathie chronique, les femmes enceintes, les personnes immunodéprimées, les personnes obèses et celles résidant dans un établissement de santé. Pour les autres, il vous en coûtera une dizaine d’euros.

Rappel : En 2025, cinq vaccins trivalents sont disponibles, comprenant deux souches de virus de type A (H1N1 et H3N2) et une souche de type B (Victoria). Nouveauté de cet automne, deux vaccins inactivés, spécialement conçus pour les personnes de 65 ans et plus (Eflueda et Fluad) sont disponibles. Ils contiennent soit des doses élevées d’antigènes, soit un adjuvant, pour compenser la diminution de l’efficacité du système immunitaire liée à l’immunosénescence. Pour en savoir plus : ici.

Pour tout savoir sur la grippe : le dossier de l’Inserm (actualisé le 28 octobre 2025)