Tabac : 68 000 décès évitables en 2023 en France

Le tabagisme continue de faire des ravages en France, bien que les chiffres montrent une tendance encourageante. Selon les dernières estimations de Santé publique France, 68 000 décès prématurés étaient attribuables au tabac en 2023 contre 75 000 en 2015. L’évolution est positive, mais le tabac demeure la première cause de mortalité évitable.

Santé publique France publie ce 16 février les derniers chiffres de la mortalité attribuable au tabagisme en France en 2023 : plus de 68 000 décès ont été recensés (11 % de la mortalité totale).

Le cancer reste la principale conséquence mortelle du tabagisme, représentant 55% des décès liés au tabac chez les femmes et 58% chez les hommes. Par ailleurs, une maladie respiratoire chronique mortelle sur trois et une maladie cardiovasculaire ou neurovasculaire mortelle sur dix sont directement imputables au tabagisme.

Des inégalités territoriales marquées

La géographie de la mortalité liée au tabac dessine une France à plusieurs vitesses. Les régions Hauts-de-France, Grand Est et la Corse affichent des taux de mortalité supérieurs de 40% à celui de l’Île-de-France, région hexagonale la moins touchée. Les territoires ultramarins présentent également des situations contrastées : Guadeloupe, Martinique et Guyane enregistrent des taux plus faibles, alors que La Réunion se rapproche des niveaux métropolitains.

1 fumeur sur 2 souhaite arrêter

Selon le Baromètre de Santé publique France 2024, 55% des fumeurs quotidiens expriment le désir d’arrêter de fumer. Pour répondre à cette aspiration, Santé publique France et le ministère de la Santé lancent la campagne « Devenir Ex-fumeur » du 16 février au 15 mars 2026.

La campagne met en lumière le dispositif Tabac info service, entièrement gratuit et disponible 365 jours par an. Les fumeurs souhaitant se libérer de leur addiction peuvent bénéficier d’un suivi personnalisé par des tabacologues via le 39 89, mais aussi d’un accompagnement quotidien grâce à l’application mobile et au site tabac-info-service.fr.

« Agir sur les déterminants sociaux, améliorer l’accès aux outils d’aide et promouvoir des environnements favorables à la santé sont des leviers essentiels pour réduire durablement l’impact du tabagisme », souligne le Dr Caroline Semaille, Directrice générale de Santé publique France.