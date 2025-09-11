Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages
32 800 articles

Tabac, alcool, cannabis : les adolescents français en consomment de moins en moins

11 septembre 2025

Alcool, cannabis, tabac... Une baisse spectaculaire des consommations chez les jeunes Français de 16 ans place désormais l'Hexagone sous la moyenne européenne. Une tendance révélée par l'Observatoire français des drogues et des tendances addictives (OFDT).

La France, souvent vue comme une mauvaise élève européenne en termes de consommation de drogues, connaît un retournement spectaculaire. C’est ce que révèle la dernière enquête European School Survey Project on Alcohol and other Drugs (ESPAD), relayée ce 11 septembre par l’Observatoire français des drogues et des tendances addictives (OFDT).

Menée en 2024 auprès de 113 882 jeunes de 16 ans dans 37 pays européens, dont 3 376 en France, cette étude montre une baisse de consommation dans l’Hexagone, et ce quelle que soit la substance étudiée. A commencer par le tabac dont la baisse est particulièrement impressionnante. Seulement 20 % des jeunes de 16 ans déclarent l’avoir déjà expérimenté, plaçant la France parmi les pays européens où l’initiation est la plus faible. Ainsi, en dix ans, la part des adolescents fumant tous les jours des cigarettes a été divisée par cinq, passant d’environ 16 % en 2015 à 3,1 % en 2024.

L’alcool : une consommation plus genrée

Concernant l’alcool, sept jeunes Français sur dix (68 %) déclarent en avoir déjà consommé, un chiffre inférieur à la moyenne européenne. Fait notable, les filles (70 %) sont désormais plus nombreuses que les garçons (67 %) à avoir expérimenté l’alcool. Bien que ces niveaux d’expérimentation soient élevés, de même que la fréquence des alcoolisations ponctuelles importantes (22 % en France et 30 % dans la moitié des pays participants), l’Hexagone figure dans le tiers des pays européens affichant la plus faible consommation de boissons alcoolisées.

Cannabis : une chute spectaculaire

Alors que la France était historiquement l’un des pays européens où la consommation de cannabis chez les adolescents était la plus élevée, l’expérimentation a été divisée par trois en dix ans : de 31 % des jeunes de 16 ans en 2015 à seulement 8,4 % en 2024.

L’usage de cannabis au cours du mois suit la même tendance, passant de 17 % à 4,3 % durant cette période – son niveau le plus bas depuis vingt-cinq ans. La France compte désormais parmi les pays où les jeunes de 16 ans consomment le moins de cannabis.

  • Source : OFDT

  • Ecrit par : Vincent Roche – Edité par : Emmanuel Ducreuzet

Tabac, alcool, cannabis : les adolescents français en consomment de moins en moins
Lire la suite
Migraine : la santé mentale, les liens sociaux et les capacités cognitives également affectés
Lire la suite
L’inquiétante progression d’un champignon résistant dans les hôpitaux européens
Lire la suite
Sexualité : se reconstruire après une agression…
Lire la suite
Spondylarthrite ankylosante : quelle est cette maladie dont souffre la chanteuse Louane ?
Lire la suite
Cancer du foie : les inégalités sociales coûtent des centaines de vies chaque année en France
Lire la suite
La fréquence cardiaque au repos, un véritable indicateur de santé
Lire la suite
Pourquoi j’ai mal aux reins ?
Lire la suite
Gênes urinaires, quand s’inquiéter ?
Lire la suite
La couleur des selles, reflet de la santé
Lire la suite
Que faire de vos vieilles radiographies ?
Lire la suite
Ce que révèle la couleur de nos selles
Lire la suite
Vidéos

Eaux micellaires : pourquoi certaines doivent-être impérativement rincées ?

SUIVANTE

Nutrition : c’est quoi un bon goûter ?

PUBLICITÉ
NEWSLETTER

Recevez chaque jour par e-mail les dernières actualités santé.

Destination Santé
Résumé de la politique de confidentialité

Ce site utilise des cookies afin que nous puissions vous offrir la meilleure expérience utilisateur possible. Les informations sur les cookies sont stockées dans votre navigateur et remplissent des fonctions telles que vous reconnaître lorsque vous revenez sur notre site Web et aider notre équipe à comprendre quelles sections du site Web vous trouvez les plus intéressantes et utiles.

Plus d'informations sur notre politique de cookies sur nos CGU.
Aller à la barre d’outils