Tabac : savez-vous combien de minutes de vie vous fait perdre chaque cigarette ?

Les chercheurs de l’University College London se sont penchés sur la question : chaque cigarette fumée fait perdre en moyenne 20 minutes de vie. Explications.

Le tabac est l’une des principales causes évitables de maladies et décès prématurés dans le monde. Et ce n’est plus une surprise pour personne. Mais sait-on, plus concrètement, quelle durée d’espérance de vie fait perdre chaque cigarette fumée ? C’est ce qu’ont voulu découvrir des chercheurs de l’University College London. Ainsi, une seule cigarette fait perdre 17 minutes d’espérance de vie pour les hommes et 22 minutes pour les femmes, soit, en moyenne, 20 minutes de vie perdues par cigarette.

Une résolution pour 2025 ?

Selon les données épidémiologiques, les dommages causés par le tabac sont cumulatifs, donc plus tôt un fumeur s’arrête ou moins il fume, plus longtemps il vivra. Si arrêter de fumer est l’une de vos résolutions pour 2025, voici quel pourrait être le résultat. Selon l’étude, publiée dans la revue Addiction le 29 décembre et commandée par le Département britannique de la Santé et de la Protection sociale, si une personne fumant 10 cigarettes par jour arrête de fumer le 1er janvier 2025, elle pourrait éviter de perdre une journée entière de vie d’ici le 8 janvier, une semaine d’ici le 20 février, et un mois d’ici le 5 août. Au 31 décembre 2025, cette personne pourrait avoir évité de perdre 50 jours de vie.

10 ans de vie perdus

Pour parvenir à ces résultats, les scientifiques se sont appuyés sur l’étude British Doctors Study, débutée en 1951 et qui s’intéressait à la mortalité des hommes jusqu’en 2001 et sur la Million Women Study, qui a suivi la santé des femmes de 1996 à 2011. Soit des études de très grande ampleur, tant en termes d’années de recherches que de participants.

« Les gens savent généralement que fumer est nocif, mais ont tendance à sous-estimer à quel point », explique au quotidien britannique The Guardian, le Dr Sarah Jackson, du groupe de recherche sur l’alcool et le tabac de l’UCL. « En moyenne, les fumeurs qui n’arrêtent pas de fumer perdent environ une décennie de vie. Cela représente 10 années de temps précieux, de moments de vie et de moments importants avec leurs proches. »

Les années en bonne santé écourtées

Autre information qui fait réfléchir : le tabagisme empiète sur l’espérance de vie en bonne santé et pas sur la fin de vie, période souvent marquée par une maladie chronique, qui plus est pour une personne qui est ou a été tabagique. « Certaines personnes pourraient penser qu’il n’est pas si grave de perdre quelques années de vie, étant donné que la vieillesse est souvent marquée par une maladie chronique ou un handicap. Mais fumer n’écourte pas la période en mauvaise santé de la fin de vie », a déclaré au Guardian Sarah Jackson. « Fumer empiète principalement sur les années relativement saines de la cinquantaine, et précipite le début de la mauvaise santé. Cela signifie qu’un fumeur de 60 ans aura généralement le profil de santé d’un non-fumeur de 70 ans. »

Ces résultats ne sont que des estimations ; la sensibilité de chacun aux substances toxiques diffère, de même que les habitudes tabagiques, le nombre de bouffées prises par cigarette ou encore la profondeur d’inhalation de chaque fumeur. Certains développeront des pathologies liées au tabac avant 40 ans, d’autres vivront longtemps sans aucune maladie. Arrêter le tabac est bénéfique pour chaque fumeur. Toutefois, comme l’illustrent les auteurs de l’étude, « plus tôt les fumeurs s’éloigneront de cet escalator qui mène à la mort, plus ils pourront espérer vivre longtemps et en bonne santé ».