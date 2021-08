Tablettes pour lave-vaisselle : que faire en cas d’ingestion accidentelle ?

Composées de détergent très concentré, les tablettes de lave-vaisselle sont à l’origine d’intoxications par ingestion accidentelle. Comment réagir si un enfant avale tout ou partie de ces produits ?

Tout comme les dosettes de lessive, les tablettes pour lave-vaisselle sont des produits très concentrés en substance active et donc très irritants. Petites et colorées, elles peuvent être attirantes pour les enfants. Ceux-ci risquent alors de les porter à la bouche et, parfois, de les avaler. Or « en cas d’ingestion, une forte irritation des muqueuses de la bouche et un gonflement de l’arrière gorge et des difficultés respiratoires » peuvent survenir. Il existe en outre, « un risque de brûlure si un fragment de comprimé reste bloqué dans l’œsophage ». Sans compter qu’en contact prolongé avec la peau, le produit peut entraîner des brûlures cutanées.

Quels signes doivent inquiéter ? « Des difficultés à avaler, une hypersalivation, une toux persistante ou des difficultés respiratoires sont des signes de gravité », notamment chez le tout petit enfant qui ne sait pas encore parler.

Comment réagir en fonction du mode d’exposition ?

– En cas d’ingestion certaines ou supposée donc, contactez le 15. En attendant les secours, ne provoquez pas de vomissements. En revanche, rincez soigneusement la bouche à l’aide d’un gant de toilette mouillé par exemple. Proposez une ou deux gorgées d’eau à boire ;

– En cas de contact avec la peau, rincez abondamment à l’eau tiède. Enlevez tout vêtement ayant reçu du produit pour éviter un contact prolongé. Après le rinçage une crème hydratante peut être utilisée en cas de rougeur ;

– En cas de contact avec l’œil, rincez quelques minutes à l’eau tiède en écartant les paupières. Si après le rinçage l’œil reste rouge, douloureux ou en cas de vue trouble, rendez-vous aux urgences pour un examen ophtalmologique.

A noter : Ces produits doivent donc être stockés hors de portée des enfants.