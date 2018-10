Taches de vieillesse: le laser, seule solution?

Plus on s’expose au soleil, plus les taches de vieillesse apparaissent tôt. Et une fois qu’elles sont là, difficile de les faire disparaître. Seules les séances de laser chez le dermatologue ont fait la preuve de leur efficacité.

Les lentigos, plus connues sous le nom de taches de vieillesse, se concentrent sur le visage, le cou, le décolleté, les avant-bras et les mains, autrement dit les zones les plus exposées aux UV. Si elles s’accentuent bien entendu au fil des années, traduisant le vieillissement de l’épiderme, elles peuvent apparaître dès la trentaine sur une peau qui a beaucoup pris le soleil.

Deux types de laser, que seul un médecin est autorisé à utiliser, permettent d’effacer ce type de taches : le laser pigmentaire et la lumière pulsée. Dans les deux cas, le dermatologue doit vous remettre un devis et un document explicatif avant d’entamer le traitement. Celui-ci peut se pratiquer à son cabinet. Le port de lunettes de protection est obligatoire. L’application préalable d’une crème anesthésiante permet de limiter la sensation de picotement et/ou de cuisson généralement ressentie. Un bleu ou une pigmentation peuvent persister quelques jours sur la zone concernée. Mais au bout de 2 à 3 séances, les résultats sont là. Considérées comme des actes esthétiques, les séances de laser n’ouvrent pas droit au remboursement. Il faut compter en moyenne 100 euros par séance.

Comment prévenir leur apparition ?

Pour limiter l’apparition de nouvelles taches, respectez les recommandations d’usage en matière de protection solaire : ne vous exposez pas entre 12h et 16h, privilégiez la protection textile (vêtements, chapeau), adoptez une crème solaire adaptée à votre phototype. Demandez conseil à votre pharmacien, certaines sont spécifiquement formulées pour les peaux présentant déjà des taches. Tout aussi important, la façon dont vous utilisez vos produits solaires. Pensez à renouveler régulièrement l’application : une demi-heure avant l’exposition, puis juste avant de vous mettre au soleil et après chaque bain, même si le tube porte la mention waterproof.

A noter : la présence de taches de vieillesse indique que la peau a épuisé son capital solaire. Il faut donc être vigilant et faire vérifier par un dermatologue l’absence de lésions cancéreuses sur l’ensemble du corps.