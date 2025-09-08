Tétines pour adultes : des risques pour la santé bucco-dentaire

La tétine n’est plus réservée aux bébés… Le phénomène de la tétine pour adultes, né en Chine, s’est répandu aux Etats-Unis et aujourd’hui en France. L’objet à sucer calmerait, selon ses adeptes, le stress et l’anxiété et contribuerait au sevrage tabagique. Mais pour la Fédération française d’orthodontie (FFO), elle aurait surtout des effets délétères sur la santé bucco-dentaire.

C’est un phénomène dont l’ampleur inquiète la Fédération Française d’orthodontie, les tétines pour adulte. Apparue en Chine, la tendance a gagné en popularité aux Etats-Unis mais aussi en Europe et notamment en France. Faciliter l’endormissement, lutter contre le stress et même arrêter de fumer, ces tétines pour adultes auraient un puissant pouvoir d’apaisement. Désormais stars de nombreuses vidéos publiées sur TikTok, ces tétines ne sont toutefois pas sans risque pour la santé bucco-dentaire. Ainsi, la FFO a publié la liste des effets délétères que peut entraîner cette pratique que l’on pensait réservée aux bébés et très jeunes enfants. Quels sont les risques ?

La béance dentaire

Causée par la succion répétée, la béance dentaire antérieure se caractérise par des incisives supérieures et inférieures en décalage, qui ne se touchent plus. Outre de multiples problèmes de la sphère oro-faciale, « ces déformations sont impossibles à corriger naturellement et requièrent le recours à un appareillage orthodontique », note la FFO.

Des troubles de la déglutition

La succion prolongée favorise un positionnement de la langue vers l’avant lors de la déglutition. Cela peut entraîner des complications dentaires et, à long terme, des troubles de la déglutition et des troubles phonétiques.

Des douleurs et tensions

L’usage répétée et prolongée de la tétine peut finir par engendrer des tensions au niveau de l’articulation temporo-mandibulaire, des douleurs musculaires et des lésions sur le palais.

Des risques infectieux

L’hygiène de la tétine peut parfois laisser à désirer si elle est retirée et remise en bouche sans être nettoyée. Le risque ? Des mycoses, des infections buccales et digestives.

Le risque allergique

Le latex ou le silicone utilisé pour confectionner les tétines peut être à l’origine d’une réaction allergique.

La FFO encourage les utilisateurs de tétine à recourir à des moyens plus sûrs, comme à des exercices de respiration ou à un accompagnement psychologique, pour réduire leur stress ou arrêter de fumer. « Il ne s’agit pas ici de juger les individus mais de rappeler, avec rigueur et responsabilité, que ce type de produits peut nuire gravement à leur santé bucco-dentaire et psychologique et les détourner de solutions réellement adaptées », souligne le docteur David Couchat, spécialiste en orthodontie et président de la commission de communication de la FFO.