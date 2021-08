Thermomètres sans contact : sont-ils fiables ?

Destinés à prendre la température corporelle, les thermomètres à infrarouge sans contact, de plus en plus fréquemment utilisés, sont efficaces pour écarter une suspicion de fièvre. En revanche, lorsqu’ils indiquent une élévation de température, une confirmation à l’aide d’un autre thermomètre est nécessaire.

La fièvre fait partie des symptômes les plus fréquents en cas de Covid-19. C’est pourquoi la prise de température à l’aide d’un thermomètre est recommandée en cas de suspicion. Et c’est aussi le cas pour d’autres pathologies, chez l’adulte comme chez l’enfant. Si la prise rectale – ou auriculaire chez le tout-petit – est la plus fiable, qu’en est-il des indications des thermomètres à infrarouge, qui prennent la température sans contact ? Sont-ils assez sûrs pour écarter une éventuelle fièvre, dans le cas du dépistage de la Covid notamment ? Pour les rédacteurs de la Revue Prescrire, c’est oui.

Dans une synthèse de 13 études portant sur plus 5 000 adultes et enfants, ils révèlent que les thermomètres à infrarouge sans contact utilisés pour déterminer une fièvre n’ont produit que 8% de faux négatifs. Ce type de dispositif s’avère donc « utile pour écarter à bon escient une fièvre ». Donc « en général, il n’y a pas de raison d’aller plus loin quand un tel thermomètre indique une absence de fièvre ». Toutefois, « pour éviter des erreurs de mesure de la température, il est préférable de s’assurer, entre autres, que le front du patient est propre, sec, non maquillé et dégagé », précisent les rédacteurs de la Revue.

A l’inverse, la même synthèse montre que ces thermomètres ont produit environ 20% de faux positifs. Ils suggèrent donc de confirmer la présence d’une fièvre indiquée par un tel dispositif à l’aide d’un autre type de thermomètre.