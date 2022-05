Thyroïde : petite glande, grands effets

Elle a une forme de papillon et secrète des hormones intervenant dans de nombreuses fonctions du corps humain. Coup de projecteur sur la glande thyroïde à l’occasion de la journée mondiale dédiée de ce 25 mai.

La glande thyroïde mesure environ 5 cm de diamètre et se situe à la base du cou, sous la peau. On lui attribue une forme de papillon car ses deux lobes sont reliés par un isthme. Si elle est petite par la taille, la glande thyroïde est en revanche très importante par ses fonctions, multiples. On dit aussi d’elle qu’elle est le véritable chef d’orchestre de l’organisme.

Et pour cause : la glande thyroïde sécrète des hormones influençant fortement le métabolisme de base. Concrètement, les hormones T3 (triiodothyronine) et T4 (thyroxine) stimulent presque tous les tissus de l’organisme pour produire des protéines. Elles augmentent par ailleurs la quantité d’oxygène utilisée par les cellules. Elles jouent donc un rôle dans la température corporelle, la fréquence cardiaque, la vitesse à laquelle les calories sont brûlées, la fertilité ou encore la digestion.

TSH, T3, T4…

Mais comment la thyroïde fabrique-t-elle ces hormones ? A partir de l’iode contenu dans l’eau et dans notre alimentation. Et comment les niveaux d’hormones sont-ils régulés ? Grâce à la TSH, une autre hormone, sécrétée par l’hypophyse : celle-ci « diminue ou augmente la libération de TSH, en fonction du taux d’hormones thyroïdiennes circulantes qui est alors trop haut ou trop bas », précise le site MSD Manuals.

Pour vérifier le bon fonctionnement de la thyroïde, les médecins procèdent d’abord à une palpation de la zone pour évaluer une éventuelle hypertrophie de la glande, puis mesurent les taux d’hormones dans le sang. « Un taux de TSH élevé signifie généralement que la quantité d’hormones thyroïdiennes est insuffisante » : c’est l’hypothyroïdie, qui se traduit par un ralentissement du métabolisme et des fonctions vitales. A l’inverse, si le taux de TSH est faible, cela signifie que les hormones sont présentes en en trop grande quantité. On parle alors d’hyperthyroïdie, avec une accélération du processus métabolique. D’autres examens peuvent être pratiqués pour confirmer les résultats des analyses.

En cas d’hypothyroïdie, des hormones thyroïdiennes de remplacement comme la lévothyroxine sont prescrites. Le traitement doit se prendre quotidiennement et à vie. L’hyperthyroïdie est, elle, traitée avec des médicaments qui « bloquent la fabrication des hormones thyroïdiennes ou par la neutralisation de la thyroïde par de l’iode radioactif ou en l’enlevant chirurgicalement ». La chirurgie est elle aussi indiquée lorsque des nodules sont présents sur la glande.