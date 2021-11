Tout savoir sur la fièvre infantile

Votre enfant a de la fièvre ? Voici tout ce qu’il faut savoir sur l’origine possible de cette montée de température corporelle. Mais aussi les réflexes à adopter en fonction du degré de sévérité.

« En elle-même, la fièvre est le plus souvent sans gravité et ne nécessite un traitement que lorsqu’elle dépasse 38,5 °C et qu’elle est mal supportée », soulignent les spécialistes du site Ameli.fr. Elle est confirmée quand le thermomètre indique un minimum de 38°C. Elle est dite aiguë lorsqu’elle dure moins de 5 jours chez le nourrisson, contre une semaine chez l’enfant plus âgé. Quand ces délais sont dépassés, on parle de fièvre prolongée.

Vaccin, varicelle, roséole…

La fièvre est une réaction tout à fait normale de l’organisme. Elle se déclenche lorsque le corps doit se défendre contre une agression extérieure (inflammation, infection, vaccination, poussée dentaire). Elle est aussi « fréquente dans beaucoup de maladies banales de l’enfant (rhinopharyngite, otite aiguë, varicelle, roséole, syndrome pieds-mains-bouche, angine…). » Dans de très rares cas, elle est le signe d’une « maladie grave ou évolutive, à prendre en charge en urgence (par exemple une méningite, une pneumonie) ».

Une fièvre bien prise ?

Pour avoir une donnée fiable, la température d’un enfant doit être prise à distance des repas. Le petit doit être « normalement couvert, non exposé à une atmosphère très chaude et n’ayant pas fait une activité physique intense avant la prise de température ». Le repos doit être de 20 minutes avant de prendre sa température.

Baisser la fièvre à tout prix ?

« Si votre enfant la supporte bien, sourit, mange et boit, il n’est pas en danger, il est donc inutile de traiter la fièvre. Contentez-vous de la surveiller. »

En revanche, la fièvre doit être prise en charge dans 5 situations précises :

– si elle persiste plus de deux jours ;

– si elle dépasse 38,5 °C ;

– si votre enfant a moins de trois mois ;

– si votre enfant supporte mal la fièvre : il est irritable, il mange moins, il ne fait plus ses activités habituelles, il a mal à la tête… ;

– s’il souffre d’un problème de santé particulier et que vous devez souvent vérifier sa fièvre.

A noter : dans le cas d’état de fébrilité générale, la fièvre est associée à une fatigue, des céphalées et une perte d’appétit.