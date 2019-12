Quand une douleur devient chronique voire handicapante au niveau des articulations, on parle de troubles musculosquelettiques (TMS). Que faut-il retenir de cette fragilité survenant le plus souvent dans le secteur professionnel ?

Les TMS atteignent les tissus mouscomme les muscles, les tendons, les ligaments, les vaisseaux, les nerfs situés autour des articulations et de la colonne vertébrale. Au total, 37% des TMS sont localisés au niveau des mains, des poignets ou des doigts, 31% à l’épaule, 22% au coude, 7% au dos et 2% au genou. La douleur peut être associéeà de la raideur, à une diminution de la force et de la dextérité dans les mouvements.

En France, les TMSsont les pathologies du travail les plus fréquemment diagnostiquées. En 2015, elles représentaient 87% des maladies professionnelles ayant fait l’objet d’un arrêt de travail ou d’une compensation financière liée aux séquelles. Les plus connues ? Les lombalgies, les cervicalgies, le syndrome du canal carpien, l’épicondylite ou encore la hernie discale et la tendinite de l’épaule.

Des facteurs individuels à prendre en compte

Contrairement aux idées reçues, les TMS ne trouvent pas leur origine dans la seule mauvaise posture ou gestuelle à répétition.Les facteurs de risque potentiels sont classés en 4 catégories : individuels (l’âge, le sexe, le terrain familial…), organisationnels et psycho-sociaux (la pression, le manque de soutien, les relations sociales compliquées…), environnementaux (les nuisances sonores, l’éclairage, les températures extrêmes…) et biomécaniques (les efforts répétés, la position statique maintenue…). Les patients souffrant d’un diabète, d’un rhumatisme inflammatoire, d’une insuffisance thyroïdienne, de fatigue ou de surpoids y sont particulièrement exposés.

Les victimes souffrant de TMS en viennent parfois à se faire arrêter par leur médecin si une tâche professionnelle devient difficile à accomplir. Les TMS constituent le premier poste d’indemnisation en France.