Toxicomanie : toujours pas de seringues en prison ?

Plusieurs associations ainsi que des professionnels de l’addictologie et de la santé en milieu pénitentiaire déplorent l’inertie des pouvoirs publics en matière de prévention des risques en prison. Notamment sur la mise à disposition de seringues.

Un collectif rassemblant des associations d’usagers et des professionnels de l’addiction dénonce la non-application d’un décret de la Loi de Modernisation de notre Système de Santé. Ce dernier visait justement à mettre à disposition des prisonniers toxicomanes des seringues. « Il ne verra jamais le jour et nous sommes en colère. Les politiques de santé publique sont décidées par l’administration pénitentiaire et le ministère de la justice. »

Pourtant selon eux, « l’évaluation de tous les programmes d’échanges de seringues en prison au niveau européen montre non seulement une absence d’incidents mais également une amélioration de la situation sanitaire des détenus ». En l’absence de politique de réduction des risques, les personnes se procurent une seringue et/ou une aiguille par différents circuits, sinon un stylo détourné de son usage pour servir de corps et une aiguille y sera adaptée. Par ailleurs, les détenus cachent les points d’injection et les réalisent en dessous de la ceinture (jambe, pied, artère fémorale…) « Les dommages sont terribles et l’administration pénitentiaire ferme les yeux. »

Prévention des drogues : une politique réactionnaire ?

Les membres du collectif demandent :

L’application de la Loi de Modernisation de notre Système de Santé ;

La mise en place d’un programme d’échanges de seringues en prison dans une optique de santé publique.

« La réduction des risques en prison est possible », assènent-ils. « Les expériences internationales le prouvent et comme en ce qui concerne les salles de consommation, la France cessera un jour d’être la vieille tante réactionnaire de la politique des drogues ».