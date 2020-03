Transgenres : face au personnel médical, difficile d’assumer

Pour les personnes transgenres, il ne va pas de soi d'assumer son identité, même face au personnel médical. C'est ce que révèle une étude réalisée auprès de jeunes suivis dans une clinique américaine. Près de la moitié des jeunes sondés cachent leur transidentité, même quand leur santé est en jeu.

Qu’est-ce que la transidentité ? C’est le fait de ne pas se sentir en accord avec le genre assigné à sa naissance. Autrement dit, c’est le sentiment de ne pas être né dans le bon corps. Cette inadéquation peut se ressentir dès l’enfance, ou plus tardivement. Certaines personnes transgenres passent le cap de la transition médicale (ou « réassignation sexuelle »), après un long traitement hormonal et, bien souvent, une évaluation psychiatrique*.

Un parcours difficile, avec pour les jeunes transgenres « d’importantes disparités en matière de santé et de multiples obstacles à l’obtention de soins de santé de qualité », explique l’auteure principale de l’étude Gina Sequeira, de l’UPMC Children’s Hospital de Pittsburgh. Pour comprendre ces difficultés, elle a donc interrogé 153 jeunes transgenres de 12 à 26 ans, suivis dans une clinique qui les accueille et leur délivre des soins spécifiques.

Mal à l’aise

Au sein de la clinique, ces jeunes n’avaient aucun problème à assumer leur identité. C’est à l’extérieur de ce lieu dans lequel ils se sentent compris et en sécurité que les choses se compliquent : d’après les résultats de l’enquête, 47% de ces jeunes disent avoir intentionnellement caché leur transidentité à d’autres personnels médicaux, alors même qu’ils estimaient que c’était important pour leur santé. Le fait de se sentir mal à l’aise et de ne pas savoir comment aborder le sujet faisait partie des raisons le plus souvent invoquées. Un quart des jeunes seulement préféraient être les premiers à aborder le sujet.

Et ces chiffres sont sans doute loin de refléter la réalité : la moitié des jeunes interrogés étaient mineurs et leur traitement implique le consentement des parents ou d’un tuteur. Ils sont donc soutenus dans leur démarche. Pour Gina Sequeira, c’est mauvais signe : « Je soupçonne que si nous regardions dans un échantillon non clinique, ce nombre serait beaucoup plus élevé. Nos patients ont déjà surmonté de nombreux obstacles. » La chercheuse envisage maintenant d’élargir ses recherches sur une population plus large, grâce aux réseaux sociaux.

* En juin 2018, l’Organisation mondiale de la santé a exclu la transidentité de sa liste des troubles mentaux.