Travailler pendant plus de 10 heures par jour pendant au moins 50 jours par an expose à un risque accru d’AVC. Une étude française fait le lien qui confirme les soupçons soulevés par des travaux précédents.

Le travail, comme le dit l’adage, est-ce vraiment la santé ? Une étude française* montre une augmentation du risque d’accident vasculaire cérébral (AVC) chez les personnes travaillant trop. Plus précisément, si le temps de travail dépasse dix heures par jour, au moins 50 jours par an.

Pour parvenir à ce constat, ils ont utilisé un modèle statistique permettant d’évaluer l’association entre temps de travail prolongé et AVC, en fonction de l’âge, du sexe et du type de travail. Sur plus de 140 000 participants, 29,6% ont rapporté des temps de travail prolongés et 10,1% des temps de travail prolongés sur plus de dix ans. Par ailleurs, 0,9% ont souffert d’un AVC.

29% de risque en plus

Le croisement de ces données a permis de conclure qu’un temps de travail prolongé est associé à un risque d’AVC plus important de 29% dans la population travaillant plus de 10 heures par jour. Pour les participants subissant ces longues heures pendant plus de 10 ans, ce risque est augmenté de 45%.

L’association était plus significative chez les personnes de moins de 50 ans mais aucune différence n’a en revanche été observée entre les femmes et les hommes. Cette étude observationnelle « confirme les conclusions d’une méta-analyse publiée en 2015 sur l’excès de risque d’AVC lié à un travail prolongé », soulignent les auteurs.

*une équipe française de l’hôpital Raymond-Poincaré AP-HP, de l’Université de Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines, de l’Université Paris-Saclay et de l’Inserm, en collaboration avec des équipes américaines, européennes et japonaises