Troubles visuels chez les enfants : sensibiliser les parents

À l’occasion de la Semaine de la myopie, qui se tient depuis le 24 novembre 2025, Optikid - réseau national d’opticiens spécialisés dans la santé visuelle des enfants - dévoile un rapport consacré à la vue des plus jeunes. Il en ressort que le sujet est largement méconnu voire sous-estimé par de nombreux parents. Illustration avec deux troubles : l'amblyopie et la myopie.

En matière de santé visuelle des enfants, agir tôt est primordial. Voilà ce qui ressort d’un rapport publié par le réseau Optikid. Parmi les troubles visuels infantiles, les auteurs font le focus sur l’amblyopie qui représente environ 30 % des cas chez les moins de 6 ans.

Cette affection, souvent appelée « œil paresseux », est particulièrement insidieuse : il s’agit d’une déficience d’acuité visuelle d’un seul œil, le plus souvent. Un cache-œil est souvent préconisé pour faire travailler l’œil atteint. Mais dans plus de 75 % des cas, l’enfant ne s’en plaint pas. « Si elle n’est pas traitée avant 6 ans, l’amblyopie peut entraîner une perte irréversible de la vision d’un œil, expliquent les auteurs du rapport. Un traitement le plus précoce possible permet au contraire la guérison. »

Malheureusement, le dépistage reste inégal selon les territoires. Alors que les contrôles peuvent être assurés par la Protection maternelle et infantile (PMI) et la Santé scolaire, beaucoup d’enfants passent encore à côté d’un examen essentiel.

La myopie : une épidémie silencieuse et sous-estimée

Les chiffres du baromètre de l’Association nationale pour l’amélioration de la Vue (AsnaV) alertent sur un autre trouble de plus en plus répandu, la myopie :

60 % des Français et 55 % des parents n’ont jamais entendu parler de l’augmentation de la myopie chez les enfants ;

seuls 38 % des parents estiment qu’un premier contrôle de la vue doit avoir lieu entre un et trois ans et moins de la moitié (47 %) entre 4 et 6 ans

30 % des parents ignorent que la myopie forte dans l’enfance peut entraîner de graves complications à l’âge adulte.

« La myopie, dans la conscience collective, n’est clairement pas une maladie, explique Aline Gamrasni, opticienne à Paris et créatrice du réseau Optikid. C’est le défaut visuel le plus connu, mais aussi le plus banalisé. »

Plusieurs symptômes peuvent vous aider à repérer la myopie chez votre enfant :

il plisse les yeux devant la télévision ;

il regarde de très près les objets qu’il tient en main ;

en classe, il a besoin de se mettre au premier rang pour voir ce qui est écrit au tableau ;

il a souvent mal à la tête en fin de journée.

Par ailleurs, de nos jours, les enfants tendent à devenir myopes plus jeunes qu’auparavant, en raison de notre environnement et de nos modes de vie : manque d’exposition à la lumière naturelle, augmentation des activités en intérieur et une vision de près très sollicitée.

Trois réflexes essentiels pour tous les parents

Faites contrôler la vue de votre enfant avant 3 ans, même en l’absence de signes visibles de problèmes. Restez attentif aux comportements pouvant signaler un trouble visuel : se frotter les yeux fréquemment, s’approcher très près des objets… Limitez l’exposition aux écrans et favoriser les activités en extérieur, qui réduisent le risque de développer une myopie.

Le carnet de santé : un outil à valoriser

Enfin, « le potentiel de progrès le plus important me paraît être dans le carnet de santé, continue Aline Gamrasni. Beaucoup de parents passent à côté du contrôle de la vue avant 3 ans… Il serait souhaitable qu’il ait un statut analogue à celui des vaccins, pour en faire un véritable réflexe de prévention. » D’autant plus que le carnet de santé contient déjà des recommandations pour un contrôle visuel précoce. Unie information qui passe souvent inaperçue.