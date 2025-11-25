Troubles visuels chez les enfants : sensibiliser les parents

En matière de santé visuelle des enfants, agir tôt est primordial. Voilà ce qui ressort d’un rapport publié par le réseau Optikid. Parmi les troubles visuels infantiles, les auteurs font le focus sur l’amblyopie qui représente environ 30 % des cas chez les moins de 6 ans.
Cette affection, souvent appelée « œil paresseux », est particulièrement insidieuse : il s’agit d’une déficience d’acuité visuelle d’un seul œil, le plus souvent. Un cache-œil est souvent préconisé pour faire travailler l’œil atteint. Mais dans plus de 75 % des cas, l’enfant ne s’en plaint pas. « Si elle n’est pas traitée avant 6 ans, l’amblyopie peut entraîner une perte irréversible de la vision d’un œil, expliquent les auteurs du rapport. Un traitement le plus précoce possible permet au contraire la guérison. »
Malheureusement, le dépistage reste inégal selon les territoires. Alors que les contrôles peuvent être assurés par la Protection maternelle et infantile (PMI) et la Santé scolaire, beaucoup d’enfants passent encore à côté d’un examen essentiel.
Les chiffres du baromètre de l’Association nationale pour l’amélioration de la Vue (AsnaV) alertent sur un autre trouble de plus en plus répandu, la myopie :
« La myopie, dans la conscience collective, n’est clairement pas une maladie, explique Aline Gamrasni, opticienne à Paris et créatrice du réseau Optikid. C’est le défaut visuel le plus connu, mais aussi le plus banalisé. »
Par ailleurs, de nos jours, les enfants tendent à devenir myopes plus jeunes qu’auparavant, en raison de notre environnement et de nos modes de vie : manque d’exposition à la lumière naturelle, augmentation des activités en intérieur et une vision de près très sollicitée.
Trois réflexes essentiels pour tous les parents
Enfin, « le potentiel de progrès le plus important me paraît être dans le carnet de santé, continue Aline Gamrasni. Beaucoup de parents passent à côté du contrôle de la vue avant 3 ans… Il serait souhaitable qu’il ait un statut analogue à celui des vaccins, pour en faire un véritable réflexe de prévention. » D’autant plus que le carnet de santé contient déjà des recommandations pour un contrôle visuel précoce. Unie information qui passe souvent inaperçue.
Source : Optikid
Ecrit par : Vincent Roche – Edité par : Emmanuel Ducreuzet