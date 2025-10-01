Un homme meurt de la rage à Perpignan

Un homme de 25 ans est décédé le 25 septembre à l'hôpital de Perpignan après avoir contracté la rage. Cette maladie virale a quasiment disparu en France métropolitaine mais son issue est presque toujours fatale.

Le Centre hospitalier de Perpignan a confirmé qu’un patient de nationalité algérienne, résidant à Pia (Pyrénées-Orientales), a succombé à la rage une semaine après son hospitalisation. Admis le 18 septembre avec des symptômes évocateurs, le diagnostic a été officiellement confirmé par le Centre national de référence de la rage à l’Institut Pasteur, la veille de son décès.

Les autorités sanitaires ont précisé qu’une enquête est en cours pour déterminer l’origine de la contamination.

Qu’est-ce que la rage et comment se transmet-elle ?

La rage est une infection virale causée par un lyssavirus qui s’attaque au système nerveux. Elle se transmet principalement par la salive d’animaux infectés lors de morsures ou de léchages sur une peau lésée ou une muqueuse. Les principaux vecteurs sont les chiens, les chats, les chauves-souris…

Dans les pays développés, la maladie a été quasiment éradiquée chez les animaux domestiques grâce à la vaccination, mais elle persiste chez certains animaux sauvages, notamment les chauves-souris en Europe. En Afrique et en Asie, le chien reste le principal vecteur de transmission à l’homme.

Une issue le plus souvent fatale

Ce qui rend la rage particulièrement redoutable, c’est son évolution presque toujours mortelle une fois les symptômes déclarés. « Le virus rabique est neurotrope, précise l’Institut Pasteur. Il infecte le système nerveux et affecte son fonctionnement. Il ne provoque pas de lésions physiquement visibles dans le cerveau mais perturbe les neurones, notamment le système nerveux autonome qui contrôle l’activité cardiaque ou la respiration. »

Après une période d’incubation d’un à deux mois en moyenne, la maladie se manifeste par des troubles neurologiques variés :

une anxiété et une agitation ;

des troubles de la conscience ;

une hypersalivation ;

des anomalies du rythme cardiaque et de la tension artérielle ;

et parfois – comme c’est le cas du patient perpignanais – une hydrophobie (spasme involontaire des muscles à la vue de l’eau).

Une fois ces signes apparus, l’évolution vers le coma et la mort survient en quelques jours, voire quelques heures.

Comment se protéger contre la rage ?

La prévention reste le meilleur moyen de lutter contre cette maladie mortelle :

évitez tout contact avec les animaux sauvages , particulièrement les chauves-souris en Europe ;

, particulièrement les chauves-souris en Europe ; ne touchez pas les animaux domestiques dans les pays où la rage canine n’est pas contrôlée (Asie, Afrique, certaines régions d’Europe centrale, Moyen-Orient, Amérique du Sud) ;

dans les pays où la rage canine n’est pas contrôlée (Asie, Afrique, certaines régions d’Europe centrale, Moyen-Orient, Amérique du Sud) ; en cas de morsure ou griffure , lavez immédiatement et abondamment la plaie à l’eau et au savon pendant 15 minutes, puis appliquez un antiseptique ;

, lavez immédiatement et abondamment la plaie à l’eau et au savon pendant 15 minutes, puis appliquez un antiseptique ; consultez rapidement un médecin après toute exposition à risque pour évaluer la nécessité d’un traitement préventif.

Car une prévention après une exposition au virus de la rage existe (traitement prophylactique). Il consiste en 4 à 5 injections de vaccin sur un mois, parfois associées à une sérothérapie (qui consiste à utiliser des sérums d’animaux immunisés). Ce traitement est efficace s’il est administré avant l’apparition des symptômes. Pour les personnes à risque (vétérinaires, voyageurs dans certaines régions), un vaccin préventif est également disponible.

A noter : En 2023 en France, 3 016 personnes ont reçu une prophylaxie après exposition.