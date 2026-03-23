Un test sanguin promet de prédire le risque de démence 25 ans à l’avance

Des chercheurs américains ont identifié un biomarqueur sanguin capable de détecter le risque de démence bien avant l'apparition des premiers symptômes. Ce qui ouvrirait de nouvelles perspectives de prévention précoce.

Selon une étude publiée dans JAMA Network Open, des chercheurs de l’Université de Californie à San Diego ont découvert qu’un biomarqueur sanguin spécifique permettrait de prédire le risque de développer une démence jusqu’à 25 ans avant l’apparition des premiers symptômes.

Cette découverte repose sur l’analyse d’une protéine appelée « tau phosphorylée 217 » (p-tau217), déjà connue pour être liée aux changements cérébraux observés dans la maladie d’Alzheimer. Les chercheurs ont constaté que des niveaux élevés de cette protéine dans le sang étaient fortement associés au développement futur de troubles cognitifs légers et de démence chez des femmes.

« Nos résultats suggèrent qu’il serait possible d’identifier les femmes présentant un risque élevé de démence plusieurs décennies avant l’apparition des symptômes », avancent les auteurs.

Une étude d’envergure

Pour parvenir à ces conclusions, les scientifiques se sont appuyés sur les données de 2 766 participantes à la Women’s Health Initiative Memory Study, une vaste étude nationale qui a recruté des femmes âgées de 65 à 79 ans à la fin des années 1990 et les a suivies pendant près de 25 ans. Toutes ces femmes présentaient des fonctions cognitives normales lorsqu’elles ont intégré l’étude.

Les échantillons sanguins prélevés au début de l’étude ont été analysés des années plus tard pour mesurer les niveaux de p-tau217. Au fil des années de suivi, les chercheurs ont identifié les femmes qui ont développé des problèmes de mémoire ou de réflexion, y compris la démence. « Plus les niveaux de ce biomarqueur étaient élevés au début de l’étude, plus le risque de développer une démence ultérieurement était important », continuent les chercheurs.

Vers une application clinique ?

« Les biomarqueurs sanguins comme la p-tau217 sont particulièrement prometteurs car ils sont beaucoup moins invasifs et potentiellement plus accessibles que l’imagerie cérébrale ou les tests de liquide céphalorachidien », explique le Dr Linda K. McEvoy, principale autrice de l’étude.

Actuellement, les biomarqueurs sanguins ne sont pas recommandés pour un usage clinique chez les personnes ne présentant pas de symptômes de déficience cognitive. Les auteurs soulignent que des études supplémentaires sont nécessaires pour déterminer comment les tests de p-tau217 pourraient être utilisés dans les soins cliniques courants et si cette identification précoce peut réellement changer les résultats. « Au final, l’objectif n’est pas seulement la prédiction, concluent les scientifiques, mais l’utilisation de ces connaissances pour retarder ou prévenir complètement la démence. »