Une application pour les aidants

Gérer le quotidien d’un proche malade, l’accompagner dans tous les instants représente un défi important pour les aidants. Parmi les solutions, la nouvelle application Tous aidants offre des fonctionnalités pratiques et adaptées aux besoins des proches concernés. Une innovation intéressante à découvrir à l’occasion de la journée nationale des Aidants ce 6 octobre.

Organiser des rendez-vous à distance, transmettre des infos aux autres membres de la famille, parfois éloignés, communiquer facilement et de manière interactive avec ces derniers pour une meilleure gestion du temps, bénéficier d’une information riche et pertinente… Voici une partie des options permises par la nouvelle application « tous aidants » destinée aux proches de malades. Cet outil ergonomique et gratuit est le fruit d’un hackathon* organisé par Janssen en octobre 2017.

Son objectif, « favoriser la création d’un outil innovant permettant aux aidants actifs de se coordonner avec les autres intervenants pour gagner en efficacité et sérénité », expliquent ses auteurs, lauréats du hackaton**. Le soutien « apporté aux aidants est primordial […] pour éviter qu’ils deviennent malades à leur tour ».

Coordination et confidentialité

Ainsi l’application mobile « Tous aidants » permet à l’aidant principal et ses proches :

– de coordonner facilement les emplois du temps de chacun ;

– de partager avec une confidentialité adaptée les informations (rendez-vous, conduites, tâches à accomplir ou documents importants) nécessaires au bon déroulement des visites ;

– et de veiller sur la personne à distance, grâce à des fonctionnalités spécifiques dont un carnet de liaison digital.

Aujourd’hui en France, 11 millions de parents, conjoints ou enfants sont considérées comme des aidants. Ceux-ci mettent pour la plupart, leur vie entre parenthèses pour prendre soin d’un proche fragilisé par la maladie, le handicap et/ou le grand âge.

*un hackaton est un évènement regroupant des personnes aux compétences variées autour d’un but commun pendant une courte période.

**l’équipe candidate « Walking Nerds », composée de l’agence digitale Walking Nerds et de la start up Coorganiz