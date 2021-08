Vaccin Covid-19 : pas de sur-risque de fausse couche

Les autorités américaines confirment l’absence de sur-risque de fausse couche pour les personnes enceintes vaccinées contre la Covid-19. L’immunisation est donc désormais recommandée quel que soit le stade de la grossesse.

La position des autorités américaines est désormais sans ambiguïté. Après des mois sans posture claire sur le sujet, les Centers for Disease control and prevention (CDC) d’Atlanta recommandent désormais la vaccination anti-Covid à toutes les personnes enceintes. Et ce quel que soit le stade de la grossesse.

Pour parvenir à ces conclusions, les CDC se sont appuyés sur une étude menée auprès de 2 500 femmes enceintes ayant été immunisées avec un vaccin ARNm avant 20 semaines de grossesse. Le taux de fausse couche retrouvé dans cette cohorte s’est avéré similaire à celui obtenu en dehors de la vaccination. En détail, ce taux se situe autour de 13% alors que le taux habituel se place entre 11 et 16%.

Vaccination urgente

En revanche, une infection par le SARS-CoV-2 augmente le risque de fausse couche et induit d’autres effets indésirables pour la grossesse. Ainsi, « le risque d’une hospitalisation est plus élevé pour les futures mères que pour les autres personnes de leur classe d’âge », note le Centre hospitalier universitaire Vaudois (CHUV). C’est pourquoi les autorités américaines estiment désormais que la balance bénéfice-risque penche en faveur de la vaccination de toutes les personnes en cours de grossesse.

Et ce d’autant que « les médecins ont vu augmenter significativement le nombre de personnes enceintes infectées par la Covid-19 ces dernières semaines », soulignent les CDC. « La hausse de la circulation du très contagieux variant Delta, le faible taux de vaccination de la population enceinte et le sur-risque de forme grave et de complications en cours de grossesse en cas d’infection rend l’immunisation de cette population plus urgente que jamais », concluent-ils.

A noter : en France, à partir du mois d’avril 2021, les femmes enceintes ont pu accéder aux vaccins à ARNm (Pfizer et Moderna) dès le 2e trimestre de grossesse. Depuis le 23 juillet, il est désormais possible de vacciner les femmes enceintes dès le premier trimestre.