Vaccination anti-HPV : le rattrapage jusqu’à 26 ans remboursé

La prise en charge du rattrapage par le vaccin Gardasil 9 contre le papillomavirus humain (HPV) concerne désormais toutes les femmes et tous les hommes jusqu’à 26 ans révolus.

En mai 2025, la Haute Autorité de santé (HAS) avait recommandé l’élargissement du rattrapage vaccinal contre les papillomavirus humains par Gardasil 9* à l’ensemble des femmes et des hommes jusqu’à 26 ans révolus. Cette décision s’inscrit dans une logique de santé publique visant la diminution de la circulation virale et la prévention des cancers associés à ce virus et à ses multiples génotypes (col de l’utérus, anus, oropharynx). Pour les 3,6 millions de personnes âgées de 20 à 26 ans non vaccinées durant l’adolescence, la HAS qualifiait cette situation de perte de chance. Chaque année, 6 400 nouveaux cancers sont diagnostiqués, avec une atteinte du col de l’utérus dans plus de la moitié des cas, auxquels s’ajoutent environ 35 000 lésions précancéreuses et près de 100 000 condylomes ano-génitaux.

Ce rattrapage vaccinal était donc recommandé depuis le printemps 2025 mais non remboursé. C’est chose faite avec la parution de l’arrêté du 9 décembre 2025 dans le JORF n°0291 du 12 décembre 2025 (« immunisation active des femmes et des hommes jusqu’à 26 ans contre les infections et des lésions dues à certains types oncogènes de papillomavirus humains (HPV), selon les modalités définies par le calendrier vaccinal en vigueur et les recommandations vaccinales de la HAS du 30 avril 2025 »).

Pourquoi rembourser la vaccination anti-HPV jusqu’à l’âge de 26 ans ? Une proportion significative de jeunes adultes n’ayant pas été vaccinée à l’adolescence, alors même qu’une partie d’entre eux n’a pas encore été exposée à l’ensemble des génotypes oncogènes ciblés par Gardasil 9. Dans ce contexte, la vaccination conserve un bénéfice individuel en diminuant le risque d’infection persistante et de lésions précancéreuses, tout en apportant un bénéfice collectif par l’amélioration de l’immunité de groupe.

En pratique, l’administration du vaccin contre le HPV Gardasil 9 en pharmacie sera rapidement accessible à ce public de jeunes adultes après actualisation du calendrier vaccinal.

Aujourd’hui en France, toute primo-vaccination est initiée avec Gardasil 9. C’est un vaccin contre les papillomavirus humains recombinant à base de pseudo particules virales, avec 9 valences du virus (6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52 et 58). Il est recommandé chez les filles et les garçons âgés de 11 à 14 ans révolus, avec cette possibilité récente de rattrapage étendue jusqu’à 26 ans révolus. Le schéma vaccinal repose sur deux injections de Gardasil 9 à six mois d’intervalle (M0–M6) chez les 11 – 14 ans. En situation de rattrapage à partir de 15 ans, l’administration repose sur trois doses selon un calendrier M0–M2–M6, sur une période de moins d’un an. Le vaccin doit être administré par voie intramusculaire. Il doit être injecté de préférence dans la région deltoïdienne de la partie supérieure du bras ou dans la région antérolatérale supérieure de la cuisse.

Avis de la HAS du 30 avril 2025 « Vaccination contre les papillomavirus humains (HPV) Élargissement de la cohorte de rattrapage vaccinal chez les hommes et les femmes jusqu’à 26 ans révolus »

Une campagne de vaccination des collégiens en 5e est en cours depuis l’automne 2023.

Lire aussi : HPV : un rattrapage vaccinal jusqu’à 26 ans ?