Vaccination : pourquoi faut-il effectuer les rappels dans le même bras ?

Une étude menée par des scientifiques australiens révèle que recevoir une dose de rappel dans le même bras que la première injection pourrait améliorer la réponse immunitaire.

Lorsque vous recevez un vaccin, votre système immunitaire s’active pour protéger votre corps. Et selon des chercheurs de l’Université de Nouvelle-Galles du Sud à Sydney, administrer une dose de rappel dans le même bras que la première injection pourrait générer une réponse immunitaire plus efficace et plus rapide.

Les chercheurs ont découvert que lorsqu’un vaccin est administré, des cellules immunitaires spécialisées, appelées macrophages, se « préparent » dans les ganglions lymphatiques, proches du point d’injection. Et lorsqu’un rappel est administré au même endroit, ces macrophages – toujours en état d’alerte – activent rapidement les lymphocytes B mémoire pour qu’ils répondent plus rapidement et plus efficacement.

Validation avec le vaccin contre le Covid-19

Pour vérifier la pertinence de ces découvertes chez l’homme, l’équipe a mené une étude clinique auprès de 30 volontaires recevant le vaccin Pfizer-BioNTech contre le Covid-19. Ainsi, les personnes ayant reçu les deux doses dans le même bras ont développé des anticorps neutralisants dès la première semaine après la deuxième dose.

Les chercheurs rassurent toutefois ceux qui ont reçu leurs vaccins dans chaque bras : après quatre semaines, les niveaux d’anticorps s’équilibrent entre les deux méthodes. Cependant, dans un contexte d’épidémie où chaque jour compte, cette protection précoce pourrait s’avérer cruciale à l’échelle d’une population.