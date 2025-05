Vagues de chaleur : quelles conséquences pour le neurodéveloppement des jeunes enfants ?

Une équipe de chercheurs vient de découvrir le lien entre l’exposition à des températures élevées durant la grossesse et les premiers mois de vie, et les conséquences sur le neurodéveloppement des enfants. Explications.

Vagues de chaleur, canicules, ces événements climatiques pourraient se multiplier avec le réchauffement de la planète. Comment les changements du climat influenceront-ils le développement des générations futures ? Quelles conséquences, notamment pour les femmes enceintes et les nourrissons, dont le système de thermorégulation de moindre efficacité les rend particulièrement sensibles au stress thermique ? Selon l’Inserm, les vagues de chaleur, facteurs probables de déclenchement de l’accouchement, sont associées à un risque accru de mortinatalité (les enfants nés sans vie après 6 mois de grossesse), de prématurité ou de faible poids de naissance.

Des études chez l’animal ont montré que les températures extrêmes agissent sur différents mécanismes neurologiques, avec des conséquences délétères sur les capacités cognitives. Une équipe de recherche menée par Johanna Lepeule, directrice de recherche à l’Inserm et Itai Kloog, professeur à l’université Ben-Gourion (Israël) s’est intéressée aux effets de la température atmosphérique sur le développement de l’enfant, en particulier neurologique.

Quel niveau de langage à 2 ans ?

S’appuyant sur les données de la cohorte Elfe, étude française consacrée au suivi de milliers d’enfants de la naissance à l’âge adulte, les chercheurs les ont ensuite combinées à des modèles d’exposition à la température : « semaine par semaine, tout au long de la grossesse et des premiers mois de vie, les scientifiques ont estimé, à 1 km près à la campagne et à 200 m près en ville, les températures éprouvées et leurs effets sur les capacités langagières des enfants à deux ans », précise l’Inserm dans un communiqué publié le 7 mai.

En tout, 12 000 couples mère-enfant ont été inclus dans ce travail qui a permis d’identifier des périodes au cours de la grossesse et de la petite enfance durant lesquelles le développement des enfants serait plus vulnérable aux vagues de chaleur. Selon les résultats, publiés dans la revue Environmental Health, le 9 avril dernier, « des températures extrêmes au début du deuxième trimestre de grossesse (15,6 ° la nuit en moyenne de la 14e à la 19e semaine de grossesse, selon l’étude), et durant les sept premiers mois de vie (21,9° en moyenne tout au long des semaines 1 à 28, selon l’étude) apparaissent ainsi associées à une diminution des capacités langagières de l’enfant allant jusqu’à 15 % ». Au contraire, lorsque les mères restaient au chaud alors qu’il faisait froid durant ces mêmes périodes de la grossesse, les scores d’acquisition du langage sont meilleurs. Aucune différence significative n’a été observée entre les filles et les garçons.

Quelles autres conséquences sur développement cognitif humain ?

« Aujourd’hui, on sait qu’à court terme, la chaleur joue sur les capacités immédiates de concentration et diminue les performances cognitives. Si les effets de la chaleur sur le développement neuropsychologique de l’enfant observés dans nos travaux sont confirmés, il faudra s’attendre à découvrir des conséquences, pas seulement ponctuelles, mais sur toute la durée de la vie. Nos résultats sont un signal précurseur de l’impact d’un réchauffement global sur le développement cognitif humain à long terme », explique Johanna Lepeule. Selon la chercheuse, l’identification de ces périodes de vulnérabilité de l’embryon peuvent aider à renforcer les messages de prévention.