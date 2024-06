« Visage du coureur » : courir fait-il vieillir ?

Dans le microcosme de la course à pied, l’expression « le visage du coureur » apparaît plutôt appréhendée avec légèreté voire un certain détachement. En revanche, sur les réseaux sociaux, elle susciterait quelques inquiétudes. A se demander même s’il est bien raisonnable de continuer à courir… Etat des lieux.

Des messages qui relaient une forme d’appréhension avant de s’engager sur telle ou telle épreuve par crainte de voir son visage porter les caractéristiques du “ visage du coureur “. En l’occurrence, un visage ridé laissant supposer que la course à pied serait à l’origine d’un vieillissement prématuré et accéléré de cette partie de notre corps ! Sans compter des traits qui s’affaisseraient sous l’effet notamment des impacts des pieds sur le sol…

Vieillissement, oui mais…

Il n’en est rien. Le visage du coureur oscille entre mythe et idée reçue… La course à pied n’entraîne pas en soi de vieillissement de la peau du visage. En revanche :

Le running constitue un exercice physique qui engendre une dépense calorique d’autant plus importante que les distances parcourues sont longues. Avec la pratique et le temps, la silhouette des coureuses et coureurs tend donc à s’affiner, sous l’effet d’une diminution du niveau de graisses dans l’organisme. Y compris sur le visage. Ce qui au passage peut effectivement entraîner la formation de quelques rides, caractérisées notamment par une baisse de l’élasticité du derme ;

Les forcenés du bitume apparaissent en outre particulièrement exposés aux rayons ultraviolets, mais aussi à la pollution atmosphérique, deux facteurs connus pour accélérer le vieillissement cutané.

Pas seulement les coureurs…

Comme le résume sur le site Healthline, le Dr Kiya Movassaghi, chirurgien esthétique américain et triathlète, « les gens confondent ici cause et corrélation. Ce que nous appelons “le visage du coureur” est souvent en corrélation avec le profil et le style de vie d’une personne. Mais le fait de courir ne donne pas spécifiquement à quelqu’un un visage décharné ». Et d’ajouter : « vous retrouverez d’ailleurs des caractéristiques similaires chez les jardiniers, les skieurs, les golfeurs et encore les ouvriers du bâtiment ».

Pour limiter les effets cutanés des ultraviolets durant les longues sorties d’entraînement :

appliquez une crème solaire ;

en ville, sortez autant que possible au moment où les taux de pollution sont les moins élevés.