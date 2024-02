Vrai ou faux : 5 idées reçues sur les poux

Chaque année, des messages destinés aux parents rappellent qu’ils sont de retour à l’école. « Ils », ce sont les poux, ces parasites qui colonisent de préférence les têtes des enfants. Mais entre la transmission et les traitements, de nombreuses idées – pas toujours avérées – circulent sur ces insectes hématophages. Le Dr Pham Do, dermatologue à Créteil et membre de la Société française de dermatologie nous aide à démêler le vrai du faux.

La saison des poux, c’est au début de l’automne

Vrai et faux. Longtemps la rentrée des classes de septembre a été synonyme de tête qui gratte. Mais il n’est pas rare que les écoles envoient des messages en cours d’année pour signaler de nouvelles infestations. Pour le Dr Pham Do, une situation favorise la survenue des poux : la « promiscuité ». Comme elle nous l’explique, « la pédiculose – c’est le nom de l’infestation du cuir chevelu par le pou de tête – est favorisée par la vie en collectivité. En septembre, on retrouve les copains de classe. Mais il n’est pas rare qu’en hiver, il y ait de nouvelles démangeaisons : à l’école, on s’échange les manteaux, les bonnets… » Et en même temps donc, les poux.

L’infestation par les poux est due à un défaut d’hygiène

Faux. « Même si cette idée a longtemps été répandue », précise la dermatologue. Mais les cheveux sales n’attirent pas davantage les poux. « En fait, tout le monde peut être concerné. L’infection est très fréquente dans le monde. » Dans les pays développés autant que dans les pays en développement.

Il existe des « têtes à poux »

Vrai et faux. Les poux sont une calamité, quel que soit le type de cheveux. « Mais il est vrai que certaines personnes les attirent davantage », continue le Dr Pham Do. « Notamment les enfants qui ont davantage d’interactions avec les autres. Les poux aiment aussi les cheveux longs. Raison pour laquelle les filles sont plus exposées. Mais en aucun cas le Ph du cuir chevelu ou l’odeur du cheveu n’attirent davantage ces parasites. »

Les poux sont pénibles à traiter

Vrai. « S’ils ne transmettent pas de maladies, les poux sont pénibles car il convient de traiter le reste de la famille, le linge (vêtements, lit…). Par ailleurs, depuis les années 80, les poux ont développé des résistances et les traitements ont perdu en efficacité. De plus de 80 % il y a 30 ans, on est passé à 30 %. C’est pourquoi il est conseillé aujourd’hui d’utiliser des traitements mécaniques comme le peignage pour s’en débarrasser. Le traitement de choix est celui à base de diméticone, une huile de silicone qui tue les poux par une action physique, et non chimique. Elle les enrobe d’un film qui bouche leurs canaux excréteurs. On la retrouve notamment dans le Pouxit®. »

Les huiles essentielles sont efficaces pour repousser les poux ?

Vrai et faux. « Si certaines, comme l’huile de lavande, peuvent se montrer efficaces, il ne faut pas oublier que les huiles essentielles peuvent être contre indiquées chez les enfants et chez les femmes enceintes. » Pour tout traitement contre les poux, il est donc essentiel d’en discuter au préalable avec votre pharmacien.