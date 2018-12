Zoom sur le régime scandinave

Connaissez-vous le régime scandinave ? Comme son nom l’indique, il provient de contrées nordiques : Danemark, Finlande, Islande, Norvège et Suède. Là-bas, il est réputé pour ses vertus santé. A tel point que certains le considèrent comme plus bénéfique que le célèbre régime méditerranéen.

Êtes-vous prêt à adopter le régime Viking ? Il s’agit là d’une vraie question car certains spécialistes de la nutrition y voient le régime le plus sain au monde. De nombreux travaux ont déjà été conduits sur cette façon de s’alimenter… et il semble bien qu’elle soit bénéfique. Comme le régime méditerranéen, elle serait associée à une diminution du risque de maladies cardiovasculaires, de cancer, de maladie d’Alzheimer, de Parkinson ou encore de diabète de type 2.

Plus globalement, une récente étude conduite auprès de 60 000 Danois âgés de plus de 50 ans a montré que ce régime était associé à une baisse du taux de mortalité, toutes causes confondues. D’autres recherches suggèrent que le régime nordique serait parfait pour celles et ceux qui cherchent à perdre du poids.

Consommez local et bio

Le régime scandinave fait la part belle aux produits locaux, bio et de saison. Tout pour éviter la consommation d’additifs. En fait, ce modèle alimentaire est basé sur une pyramide créée par l’Association finlandaise du cœur. Ils comprennent les baies et les fruits, les poissons gras (comme le hareng, le maquereau et le saumon), les poissons maigres (comme la morue, l’églefin et le flétan), les légumes, les légumineuses (comme les petits pois) et les céréales entières comme l’orge, l’avoine et le seigle. La viande elle n’aura qu’une place limitée et elle devra être de qualité. Vous l’aurez compris, avec tous ces ingrédients, vous ferez le plein de vitamines, de minéraux, d’oméga 3, de fibres…

Une différence d’huiles

Tant sur la composition que sur les vertus, le régime méditerranéen et sa version nordique sont donc très proches. Mais l’une des différences majeure réside dans les matières grasses utilisées. Alors que le Sud est connu pour sa production d’huile d’olive, la diète Viking favorise l’huile de colza. Cette dernière abaisse le LDL cholestérol (c’est-à-dire le mauvais) et favorise le HDL, à savoir le bon. Mais notez que cette huile est moins riche en antioxydant que celle à l’olive.

Autre impératif : cuisinez à la maison. Cela vous permet de contrôler ce que vous mangez en limitant les apports de gras et de sel.

Au quotidien, on mange quoi ?

Au petit-déjeuner, prenez des fruits (frais, secs…), des céréales et des produits laitiers fermentés tels que le skyr ou le kéfir. Des produits riches en protéines, en calcium et vitamine D parfaits pour la santé musculaire et osseuse, mais faibles en matières grasses ! Le déjeuner et le dîner sont généralement légers et comprennent du pain de seigle, des salades, du poisson… Bien sûr, les fruits frais et les légumes s’invitent au menu, notamment les légumes racines très appréciés.