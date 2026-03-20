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4 bonnes façons d’éliminer des graisses

20 mars 2026

Brûler des graisses demande méthode et pragmatisme ! A cette fin, l’activité physique constitue un levier incontournable. Mais elle n’est pas la seule !

Avant de prendre la décision de perdre ou non du poids, il convient de mesurer son indice de masse corporelle (IMC), afin de vérifier si notre poids est bien corrélé à notre taille. Et, le cas échant, de se faire accompagner par un professionnel de santé.

Bouger plus 

Au-delà, il existe quantité de façons de perdre du poids, toutes situées au carrefour du duo “activité physique-alimentation”. Autrement dit, en demeurant plus actif et en mangeant plus sainement : vous perdez de la graisse lorsque vous bougez davantage tout en consommant moins d’aliments riches.

Pour cela, voici 4 astuces que vous pouvez cibler :

  • Chaque jour, une activité physique d’endurance. Au choix : de la marche rapide, de la course à pied, de la natation, du vélo, de la corde à sauter ou encore pour les plus motivés, le HIIT pour High Intensity Interval Training c’est-à-dire un entraînement par intervalles à haute intensité. Et ce au moins pendant 150 minutes par semaine, à un rythme modéré à intense et en plusieurs fois donc, comme le recommande l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) ;
  • Bannir les produits transformés ! Au menu, on passe à du “fait-maison” ;
  • Terminés les boissons sucrées et autres sodas. Remplacez-les par de l’eau. Pour booster le goût, ajoutez une rondelle de citron ou des feuilles de menthe ;
  • Diminuez les glucides plutôt que les graisses: des chercheurs de la Johns Hopkins University ont comparé les effets sur le cœur d’une perte de poids obtenue grâce à un régime pauvre en glucides et ceux d’un régime pauvre en graisses pendant six mois, à nombre de calories équivalent. Résultat : les participants qui ont suivi le régime pauvre en glucides ont perdu en moyenne environ 4,5 kg de plus que celles soumises au régime pauvre en graisses.

  • Source : Johns Hopkins University, British Heart Foundation,

  • Ecrit par : David Picot – Edité par : Emmanuel Ducreuzet

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