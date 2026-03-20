4 bonnes façons d’éliminer des graisses

Avant de prendre la décision de perdre ou non du poids, il convient de mesurer son indice de masse corporelle (IMC), afin de vérifier si notre poids est bien corrélé à notre taille. Et, le cas échant, de se faire accompagner par un professionnel de santé.
Au-delà, il existe quantité de façons de perdre du poids, toutes situées au carrefour du duo “activité physique-alimentation”. Autrement dit, en demeurant plus actif et en mangeant plus sainement : vous perdez de la graisse lorsque vous bougez davantage tout en consommant moins d’aliments riches.
Pour cela, voici 4 astuces que vous pouvez cibler :
Source : Johns Hopkins University, British Heart Foundation,
Ecrit par : David Picot – Edité par : Emmanuel Ducreuzet
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