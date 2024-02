A la montagne, comment se préparer avant une randonnée en raquettes ?

Les sports d’hiver ne se résument pas au ski, qu’il soit de descente ou de randonnée ! Une sortie en raquettes constitue également une merveilleuse occasion de profiter des paysages de montagne. Mais celle-ci ne s’improvise pas !

Le silence de la nature, les arbres recouverts de blanc, le craquement de la neige sous chacun de nos pas… Une randonnée en raquettes revêt un caractère hors du temps. Cette activité est aussi est excellente pour le système cardiovasculaire, pour le renforcement musculaire et pour le bien-être mental. Mais elle peut aussi se révéler exigeante sur le plan physique selon le parcours et le dénivelé du site. Vous l’aurez compris, il convient de bien préparer votre sortie.

Si vous êtes plutôt sédentaire le reste de l’année et/ou si vous suivez un traitement médical, une visite auprès de votre médecin traitant s’impose avant votre départ aux sports d’hiver. Il s’agit de lui fournir les grandes lignes de votre programme et qu’il évalue votre état de forme. Cardiovasculaire et respiratoire notamment.

Chaussures montantes

Sur place, l’équipement de base repose sur des bâtons et des raquettes donc que vous pouvez louer en station. Il existe également des chaussures spéciales raquettes. Mais de bonnes chaussures type randonnée – en cuir de préférence pour lutter contre le froid et l’humidité – font aussi l’affaire. Elles doivent être montantes, pour préserver votre cheville et au passage, vous permettre de conserver les pieds au sec.

En matière vestimentaire, pas de grande différence avec votre tenue de ski, laquelle comporte plusieurs couches. Trois idéalement, entre une première en coton, une seconde bien chaude (polaire, pull en laine) et enfin, une dernière à la fois imperméable et coupe-vent ! Pour le reste, chaussettes épaisses, gants et bonnet.

Un œil sur la météo

Dans le sac à dos, au-delà des vêtements de rechange que vous pourrez enfiler à l’issue de la randonnée, glissez de quoi vous protéger du soleil – crème solaire, baume à lèvre – ainsi qu’une gourde remplie d’eau bien sûr. Pourquoi pas une thermos qui vous permettra de boire chaud, ce qui est toujours agréable ? Enfin emportez de quoi vous alimenter afin d’éviter une éventuelle fringale : barres de céréales, raisins ou abricots secs, banane, voire un sandwich si vous partez pour la journée. A ce propos, l’idéal reste de bien caler la sortie en fonction de votre état de forme, de vos limites et des conditions météorologiques. Si vous avez le moindre doute, demandez conseil auprès de l’office du tourisme.