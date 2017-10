A la plage, protection solaire renforcée pour les enfants

Des coups de soleil attrapés pendant l’enfance peuvent avoir de redoutables conséquences. Très fine, la peau des plus jeunes est en effet particulièrement vulnérable aux effets cancérigènes des rayons UV. Les bons réflexes pour les laisser profiter des vacances à la mer en toute sécurité.

Oubliez la plage avec bébé. Avant 6 mois, l’utilisation d’écran solaire, quel qu’il soit, est déconseillée afin d’éviter tout risque de sensibilisation cutanée. Les nourrissons ayant par ailleurs le plus grand mal à réguler leur température interne, ils sont particulièrement exposés aux risques de coup de chaleur. Mieux vaut donc ne pas emmener bébé à la plage. Passés 6 mois, allez-y avant 12 heures et après 16 heures. Evitez à tout prix les journées continues : petits et grands ont tout à gagner à aller se reposer un peu à l’ombre pendant les heures les plus chaudes de la journée.

Privilégiez la protection vestimentaire. Des lunettes de soleil catégorie 3 ou 4 certifiées CE sont bien entendu indispensables, tout comme un chapeau ou un bob à large bord, l’idéal étant ceux garnis d’une toile protectrice qui descend sur la nuque. Pour compléter cette panoplie, investissez dans un t-shirt anti-UV. Ou, à défaut, faites porter un t-shirt classique à votre enfant. Mais pensez dans ce cas à lui en faire réenfiler un sec après la baignade : les fibres du coton perdent de leur efficacité anti-UV quand elles sont mouillées.

Optez pour un indice 50. Pour protéger les zones de peau encore découvertes, utilisez des crèmes solaires affichant une double protection UVB/UVA et un indice 50.

Appliquez suffisamment de crème. Même s’il râle, crémez votre enfant au moins toutes les deux heures. S’il se dépense et transpire beaucoup, s’il joue à se rouler dans le sable, vous devrez vous y reprendre fréquemment. De la même façon, après chaque baignade et une fois qu’il est bien séché, remettez-lui systématiquement de la crème. Les produits waterproof résistent à un passage de quelques minutes dans l’eau, pas à de longues séances de jeux aquatiques. Pour une efficacité optimale du produit solaire et pour n’oublier aucune zone, étalez-le en croisant vos gestes, comme le ferait un peintre, sans pour autant chercher à le faire pénétrer.

Méfiez-vous des nuages. Même si le temps semble gris, cela ne doit pas vous empêcher d’utiliser de la crème solaire. Sachez enfin que les parasols et autres tentes de plage ne protègent pas à 100%.