A chaque visage ses lunettes

Vous vous sentez un peu perdu(e) devant tous les modèles proposés par votre opticien ? Prenez votre temps, fiez-vous à son œil expert et gardez en tête ces repères. Bien choisies, vos montures de lunettes peuvent devenir un accessoire de beauté à part entière.

La règle d’or pour ne pas faire fausse route : la forme de vos lunettes doit contrebalancer celle de votre visage. Il est plutôt rond ? Pour le structurer, privilégiez les lunettes aux formes étirées et anguleuses. Il est plutôt carré ? Pour l’adoucir, choisissez un modèle aux lignes arrondies et à fines montures. Il est plutôt triangulaire ? Optez pour la discrétion, avec des montures très fines, voire invisibles. Il est allongé ? Bonne nouvelle, tout vous est permis. La couleur de vos montures a elle aussi son importance. Là aussi, il vaut mieux aller dans le contraste : plus on a le teint clair, plus il est conseillé d’aller vers des couleurs vives.

Oubliés les complexes

Vous trouvez votre nez un peu trop long ? Préférez des montures foncées, avec des fantaisies au niveau des branches et un pont, c’est-à-dire la partie reliant les deux verres, placée assez bas. A l’inverse, si vous trouvez votre nez trop petit, choisissez un pont haut placé. Enfin, pour faire oublier un nez un peu trop large à votre goût, choisissez un pont sobre, fin et foncé.

A noter : Vos sourcils doivent toujours être visibles au-dessus de vos montures et suivre la même courbe. Si vous avez une ligne de sourcils bien arrondie, évitez les lunettes rectangulaires. A l’inverse, si vous avez une ligne de sourcils relativement horizontale, oubliez les lunettes rondes.