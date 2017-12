En France, des centaines de milliers d’hospitalisations et 21 000 décès liés à des accidents de la vie courante (AcVC) sont rapportés chaque année. Dans quelles conditions ces incidents surviennent-ils en majorité ?

L’Enquête de santé et protection sociale a été menée pour évaluer l’incidence des accidents de la vie courante (AcVC) en France. Au total, 16 410 volontaires de plus de 15 ans ont répondu à un premier questionnaire en face ou par téléphone, puis à un second adressé aux bénéficiaires de l’Assurance-maladie. Cette étude s’est déroulée en deux vagues : une au printemps 2012, l’autre à l’automne de la même année.

Sportifs, jeunes, adeptes du risque…

Résultats, « 4,8% des personnes de tous âges (15 ans et plus) ont eu un AcVC dans les trois derniers mois », précisent les auteurs de la dernière livraison du Bulletin épidémiologique hebdomadaire (BEH). Au total, « 759 personnes ont déclaré avoir été victimes d’au moins un AcVC nécessitant un recours à des soins au cours des trois derniers mois, dont 387 hommes et 372 femmes ». Ces accidents provoquaient en majorité « des entorses et des luxations, les membres inférieurs sont les plus souvent touchés et près de la moitié des accidentés a eu recours à des soins hospitaliers* ».

Trois facteurs de risque principaux sont ressortis chez les personnes les plus exposées à ces accidents : « le fait d’avoir de l’attrait pour le risque, d’être jeune, d’avoir un niveau supérieur au baccalauréat et d’être plutôt en mauvais état de santé mentale. » Mais aussi de vivre seul(e) et de pratiquer couramment un sport.

Le risque de traumatisme non intentionnel augmente aussi chez les personnes rapportant des troubles de l’humeur déclenchant des comportements impulsifs, et des personnes âgées sous psychotrope à cause du pouvoir sédatif de ces molécules.

« Pourtant une part importante de ces accidents pourrait être évitée par la mise en place d’actions de prévention adaptées qui nécessitent au préalable la mesure de l’incidence des accidentés et l’identification des facteurs de risque. »

*urgences ou séjours à l’hôpital