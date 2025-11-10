Ruminations mentales du soir : conseils pratiques pour retrouver la sérénité

Les ruminations mentales du soir, ces pensées qui tournent en boucle dès que l’on se couche, sont une manifestation fréquente de l'anxiété. Elles peuvent être très perturbantes, en particulier lorsqu’elles affectent le sommeil.

Les ruminations mentales surviennent souvent au moment d’aller se coucher, quand le rythme du corps ralentit, permettant à l’esprit de s’emballer. Cela peut être lié à des préoccupations concernant des événements à venir, comme un mariage ou un entretien important. Mais elles peuvent aussi être liées à un mal-être plus général. « Lorsque nous sommes seuls et fatigués, nos pensées se focalisent sur nos peurs ou nos doutes, souvent de manière disproportionnée », précise Maria Hejnar, psychologue à Paris.

Comment les prévenir ?

La respiration consciente. Concentrer son attention sur la respiration est l’une des méthodes les plus simples pour détourner l’esprit des pensées anxieuses. « Se concentrer sur sa respiration permet de réduire le rythme cardiaque et de calmer l’esprit », note Maria Hejnar.

Des rituels apaisants avant le coucher. Tamiser la lumière, boire une tisane de camomille, écouter des podcasts apaisants peuvent aider à signaler à votre cerveau que la journée est terminée. « Un rituel du soir crée un environnement propice à la détente, indispensable pour éviter que les pensées négatives ne prennent le dessus », précise la psychologue.

Le training autogène de Schulz. Cette technique de relaxation proche de l’auto-hypnose permet d’induire un état de calme profond. Elle repose sur la concentration sur des sensations physiques, telles que la chaleur ou la lourdeur des membres, ce qui aide à apaiser l’anxiété. « Je demande à mes patients de fermer les yeux et se concentrer sur une image apaisante, comme un paysage, la mer par exemple, plusieurs fois par jour », ajoute-t-elle.

« L’important est d’être assidu dans l’application de ces méthodes. Avec le temps, elles deviennent automatiques et permettent de retrouver un sommeil apaisé », insiste Maria Hejnar.

Les huiles essentielles. Le petit grain de bigarade, la lavande ou la camomille peuvent offrir un soutien naturel. « Ces remèdes sont apaisants, mais doivent être utilisés avec beaucoup de précaution, surtout chez les enfants ou les femmes enceintes », rappelle-t-elle.

Quand consulter ?

Si les ruminations deviennent trop handicapantes et perturbent la vie quotidienne, il est crucial de consulter un professionnel. « Un accompagnement thérapeutique permet de comprendre et de traiter les causes profondes de l’anxiété », recommande la psychologue.