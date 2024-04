Activité physique et sédentarité : « la chaise tue mais ne repose pas »

Cardiologue et médecin du sport, le Pr. François Carré dénonce « l’addiction à la chaise » et milite depuis qu’il est jeune interne pour remettre ses patients en mouvement, mais aussi les enfants. Pour que chacun vive plus longtemps et en meilleur santé. Entretien.

Comment l’activité physique agit-elle sur notre santé ?

Pr. François Carré : Nous avons quasiment le même génome que l’homo sapiens. Celui-ci a développé la capacité à stocker les graisses parce qu’il ne trouvait pas à manger tous les jours ainsi qu’une très bonne endurance, pour réussir à chasser. Nous sommes génétiquement programmés pour bouger, nous ne pouvons pas faire autrement. Nous avons encore ces gènes en nous, mais nous mangeons beaucoup trop par rapport à notre activité physique. Nos gènes sont stimulés par notre alimentation, c’est pourquoi nous stockons. Mais on ne stimule plus les gènes de l’endurance car on passe notre temps assis. Lorsqu’on est sédentaire et/ou inactif, les cellules graisseuses libèrent des molécules qui augmentent l’inflammation et le stress oxydant et diminuent l’immunité. Or, toutes les maladies chroniques se développent quand l’inflammation et le stress oxydant augmentent.

Lors de l’activité physique, c’est l’inverse. Notre corps libère des protéines, les myokines, qui font baisser l’inflammation et le stress oxydant et augmentent l’immunité. L’activité physique permet de lutter contre l’inflammation chronique de bas grade qui fait le lit des maladies chroniques. Aujourd’hui l’activité physique est recommandée dans pratiquement toutes les maladies chroniques. Avec le plus haut niveau de recommandation.

Et pour les maladies cardiovasculaires ?

Les myokines agissent sur le cœur et les vaisseaux. Elles augmentent la capacité des vaisseaux à se dilater, facilitent la circulation du sang et diminuent ainsi la pression artérielle. Elles diminuent le taux de glycémie et donc le risque de diabète ainsi que le mauvais cholestérol. Et une activité physique modérée stabilise les plaques d’athérome. L’activité physique a un effet direct sur tous les facteurs de risques cardiovasculaires. Comme pour le traitement des maladies chroniques, l’activité physique est recommandée après un infarctus au même niveau de preuves que les bétabloquants !

L’activité physique a également un effet protecteur sur la santé mentale.

Lors d’une activité physique, le cerveau sécrète de la dopamine, de l’endorphine, de la sérotonine et du BDNF, une molécule qui favorise la neurogénèse et l’angiogenèse cérébrale. On peut donc régénérer le cerveau grâce à l’activité physique. C’est pour cette raison que l’activité physique favorise l’apprentissage et la mémoire et est efficace dans la maladie d’Alzheimer.

Que dites-vous à ceux qui réussissent à faire 3 heures de sport dans la semaine, mais étalées sur seulement deux séances hebdomadaires ?

La durée de vie des myokines est de 36 à 48 heures. Donc il ne faut pas faire sauter plus de deux jours sans exercice. Marcher deux fois par semaine, même durant 1h30 n’est pas suffisant. Il faut marcher tous les jours pour conserver les bénéfices de l’activité physique. Je ne parle pas de sport, je parle d’activité physique : marcher, monter des escaliers, faire des flexions.

“L’activité physique doit être une matière aussi importante que les mathématiques ou que le français.”

Donc, des grands sportifs peuvent ne pas profiter des bénéfices de l’activité physique ?

Tout à fait. Et surtout, la sédentarité – le temps passé assis – est à l’œuvre. Ce sont les mêmes risques que l’inactivité physique mais ils agissent indépendamment l’un de l’autre. Pratiquer du sport n’annule pas les effets de la sédentarité. Le pire étant toutefois d’être inactif et sédentaire car les effets se multiplient alors.

Un sportif peut être sédentaire. C’est pourquoi il est désormais recommandé de diminuer les temps passé assis, de casser les périodes de sédentarité. Toutes les heures, il faut mettre le corps en mouvement 1 à 2 minutes. Une personne qui travaille passe en moyenne 12 heures assise par jour. Pour une personne qui ne travaille pas, c’est 9 heures. C’est énorme.

Pratiquer une demi-heure d’activité physique peut annuler les conséquences de la sédentarité ?

Malheureusement non. Si vous êtes assis 10 heures, il faut faire environ deux heures à 2h15 d’activité physique pour contrer les effets de la sédentarité. C’est pourquoi diminuer les temps assis est primordial. On se lève, on bouge un peu, on s’étire… Le seul fait de rester assis 30 minutes de moins dans la journée et de remplacer ce temps assis par 30 minutes d’activité physique diminue le risque d’être malade et de mourir précocement de 15 %. La chaise tue et nous ment car elle ne nous repose pas.

Vous avez mené une étude qui montre que les enfants sont en mauvaise capacité physique.

Les enfants sont en très mauvaise santé. En 2022 en France, un collégien de 11 ans n’est pas capable de courir aussi vite qu’un homme de 65 ans actif sur un kilomètre. En 1987, le collégien français courait à 11 km/heures. Aujourd’hui il court à 9,5 km/heures, sa capacité physique a baissé d’environ 20 %. Mais on sait qu’en 10 séances d’entrainement intense de 10 minutes, on rattrape 40 % du retard par rapport à 87. On a donc les solutions.

Qu’attendez-vous des pouvoirs publics ?

Les enfants doivent pratiquer une heure d’activité physique par jour. J’attends du ministère de l’Education nationale qu’il remette les enfants en mouvement. L’activité physique doit être une matière aussi importante que les mathématiques ou que le français. Il faut rendre véritablement obligatoire l’instauration d’une activité physique ou sportive lors des 30 premières minutes d’école. Les enfants auraient de meilleurs résultats dans les autres matières. Je soutiens que les professeurs finiraient le programme, les enfants seraient meilleurs, apprendraient plus vite et retiendraient plus facilement. Le cerveau des enfants n’est pas prêt à apprendre s’il n’a pas fait d’activité physique. C’est prouvé.