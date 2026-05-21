Additifs alimentaires : 3 études confirment les liens entre colorants, conservateurs et maladies chroniques

Cancer, diabète de type 2, maladies cardiovasculaires et hypertension. Trois récentes études françaises pointent le lien entre l’exposition aux additifs alimentaires que sont les colorants et les conservateurs et ces maladies chroniques. Obtenus via les données de plus 100 000 personnes, ces résultats constituent les premières études épidémiologiques de grande ampleur sur de nombreux colorants et conservateurs d’aliments du quotidien.

Parmi les trois millions et demi d’aliments et de boissons répertoriés dans la base de données Open Food Facts World en 2024, plus de 139 000 contiennent au moins un colorant alimentaire et plus de 700 000 au moins un conservateur. Sur les emballages, ces additifs correspondent aux codes européens compris entre E100 et E199 (pour les colorants), entre E200 et E299 (pour les conservateurs au sens strict) et entre E300 et E399 (pour les additifs conservateurs antioxydants).

Malgré leur présence massive dans les rayons des supermarchés, les connaissances restent limitées sur les associations entre ces additifs et certaines maladies chroniques. En cause, l’absence jusqu’à présent de données précises sur l’exposition spécifique à chaque substance dans les études en population.

Une équipe de chercheurs et de chercheuses de l’Inserm, d’INRAe, de l’Université Sorbonne Paris Nord, de l’Université Paris Cité et du Cnam, au sein de l’Équipe de recherche en épidémiologie nutritionnelle (Cress-Eren) a voulu combler cette lacune. Ils se sont appuyés sur la cohorte française NutriNet-Santé qui regroupe plus de 100 000 personnes. Trois études publiées en avril et mai dans les revues Diabetes Care, European Journal of Epidemiology et European Heart Journal montrent des associations entre la consommation de ces additifs, colorants et conservateurs, et un risque accru de cancer, de diabète de type 2, de maladies cardiovasculaires et d’hypertension.

Deux de ces publications montrent pour la première fois des associations entre la consommation de colorants alimentaires – marqueurs caractéristiques d’aliments ultra-transformés – et le risque accru de diabète de type 2 (Diabetes Care) et de cancer (European Journal of Epidemiology). La troisième étude publiée dans l’European heart journal montre une association entre la consommation de conservateurs et le risque d’hypertension et de maladies cardiovasculaires.

Jusqu’à 41 % de risque en plus de cancers du sein

Les colorants alimentaires étaient en associés à une augmentation de 38 % du risque de diabète de type 2, avec un record de 49 % pour la curcumine (E100). Ils sont associés à une augmentation de 14 % du risque de cancer global, 21 % pour le cancer du sein, 32 % pour le cancer du sein après la ménopause. Là encore, certains d’entre eux présentent un risque bien plus élevé que la moyenne. C’est le cas du bêta-carotène (additif alimentaire, E160a) associé à une augmentation de 41 % du risque de cancer du sein.

Les conservateurs étaient associés à une augmentation de 24 % du risque d’hypertension chez les forts consommateurs par rapport aux faibles consommateurs. Entre autres, le sorbate de potassium exposait à un risque d’hypertension 39 % plus élevé. Cette dernière étude complète deux autres travaux menés là encore grâce à la cohorte NutriNet-Santé et qui montraient, début 2026, le risque de cancer et de diabète de type 2 associé à l’exposition aux conservateurs. Ces études constituent les premières nanalyses épidémiologiques à grande échelle et confirment plusieurs travaux déjà publiés.

« Ces résultats soulignent la nécessité d’une réévaluation par les autorités sanitaires de la sécurité de ces additifs pour intégrer ces nouvelles connaissances scientifiques et mieux protéger la population. Concernant les conservateurs, cette réévaluation devra également intégrer une approche bénéfice/risque », notent les chercheurs.