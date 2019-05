Laits en poudre, purées, compotes… comment se repérer dans les rayons pour choisir des produits de qualité pour votre enfant ? 60 millions de consommateurs fait le point.

60 millions de consommateurs a passé au crible une cinquantaine de références de produits infantiles : « 9 laits 1er âge (0-6 mois), 9 laits de suite (6-12 mois), 12 laits de croissance (1 à 3 ans), 8 compotes de pomme et 8 purées de carotte. »

Dans les laits 1er âge, « sept références sur les neuf du panel sont indemnes de toute contamination*, conformément à ce que l’on attend d’un produit pasteurisé ». Deux laits contiennent la bactérie Bacillus cereus, à l’origine d’épisodes diarrhéiques, à des concentrations « inférieures à la limite réglementaire. Imparfaits d’un point de vue qualitatif, ces produits ne présentent toutefois pas de risque sanitaire ». Un autre lait contient un résidu de pesticide (le folpet), dont la concentration est « tout juste acceptable pour du bio ». En revanche, aucun des produits ne contient de formaldéhyde, composé aux propriétés cancérogènes se formant au moment la cuisson.

Dans les laits de suite, aucune bactérie ni trace d’acrylamide n’ont été retrouvées. Huit des neufs produits testés sont dépourvus de pesticides. La concentration en matière grasse s’avère « conforme à la réglementation ». Et dans les laits de croissance, aucune substance inquiétante n’a été relevée. Les teneurs en acides, en vitamines A et C sont satisfaisantes. « Et sept d’entre eux affichent des teneurs en vitamine D conformes. »

Compotes, purées…

Entre 4 et 6 mois débute l’étape importante de la diversification alimentaire ! Et chez le petit, la qualité des produits est indispensable : « jusqu’à 3 ans, l’enfant est particulièrement sensible aux contaminants alimentaires. »

60 millions de consommateurs a donc analysé « huit compotes de pomme et huit purées de carotte ». La majorité de ces produits sont bios. Dans les deux familles, « la trace d’un pesticide, interdit en France depuis une dizaine d’années » a été retrouvée. « Infimes, ces quantités ne posent pas de problème sanitaire ; mais cette présence alerte sur la persistance de ces substances dans l’environnement. »

La composition des compotes est satisfaisante avec un nombre extrêmement réduit d’ingrédients ajoutés. Bilan plutôt positif aussi concernant les purées : seul bémol avec une préparation comprenant du cadmium et du plomb, « en deçà des limites réglementaires ».

« Concernant le nombre d’ingrédients, on aimerait que toutes les purées de carotte se limitent à deux ou trois ingrédients (…) sans ajout d’huile végétale », relève 60 millions de consommateurs.

*phtalates, pesticides, métaux lourds, mycotoxines