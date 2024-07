Année scolaire 2024-25, la campagne de vaccination contre le HPV continue dans les collèges

Dans l’objectif d’augmenter la couverture vaccinale contre le papillomavirus humain (HPV), la campagne nationale de vaccination pour les élèves de cinquième, initiée en 2023, sera reconduite dans les collèges à l'automne 2024, avec quelques ajustements.

La vaccination contre le HPV est recommandée pour les filles et les garçons de 11 à 14 ans. L’objectif est de protéger contre les infections à papillomavirus humains (HPV). Plus de 70 – 80 % des personnes sexuellement actives seront contaminées au cours de leur vie, souvent sans le savoir. La plupart des infections à HPV disparaissent spontanément grâce au système immunitaire, mais certaines peuvent persister et évoluer vers un cancer, notamment les HPV de types 16 et 18, responsables de cancers du col de l’utérus, du vagin, de la vulve, de l’anus, du pénis et de la gorge (6 400 nouveaux cas de cancers par an en France).

Pourquoi vacciner ?

La vaccination contre les infections à HPV prévient jusqu’à 90% des infections, responsables des lésions précancéreuses et/ou des cancers du col de l’utérus et d’autres cancers. La proportion d’enfants vaccinés contre les HPV a connu une progression notable ces dernières années. Fin 2023, plus de la moitié des filles de 15 ans (55 %) et plus d’un quart des garçons du même âge (26 %) avaient reçu au moins 1 dose de vaccin contre les HPV, grâce, entre autres, à la campagne de vaccination dans les classes de 5ème. Cependant, cela reste insuffisant pour atteindre l’objectif de couverture permettant une protection collective. Celui-ci est fixé par la stratégie décennale de lutte contre les cancers à 80% d’enfants vaccinés contre les HPV en 2030.

La campagne 2024-2025 dans les collèges, modalités pratiques

La campagne nationale de vaccination contre les HPV au collège initiée lors de la précédente rentrée scolaire (2023-24), par les ministères en charge de la santé et de l’éducation, a permis cette année de vacciner, au collège, plus de 100 000 élèves en classe de 5ème. En parallèle, plus de 300 000 adolescents du même âge ont été vaccinés par un autre professionnel de santé en libéral.

Par rapport à l’édition 2023-2024, plusieurs modifications ont été apportées pour augmenter le nombre d’enfants vaccinés. La campagne sera désormais étendue à tous les adolescents âgés de 11 à 14 ans fréquentant des établissements ou services médico-sociaux d’enseignement.

Le schéma vaccinal comprend deux doses, espacées d’au moins 5 mois. La vaccination complète pourra être effectuée soit au cours d’une seule année scolaire, soit sur deux années scolaires.

L’autorisation des deux parents est obligatoire et doit être obtenue au préalable. À cette fin, le formulaire de consentement a été simplifié, avec la possibilité d’utiliser un formulaire dédié HPV et de soumettre l’autorisation par voie digitale ou papier.

Concernant le carnet de santé/vaccination requis le jour de la vaccination, un rappel sera envoyé aux parents la veille de la campagne pour qu’ils n’oublient pas de le remettre à leurs enfants. Une photocopie du carnet ou une photographie enregistrée sur un smartphone seront acceptées comme alternatives. En cas d’oubli du carnet, la vaccination pourra être effectuée après un contact téléphonique avec l’un des parents.

Un flyer d’information, un formulaire de consentement, ainsi qu’un dépliant expliquant la vaccination aux élèves de 5e seront envoyés par voie digitale ou par courrier papier. Par ailleurs, un courrier d’information sera adressé à tous les parents d’élèves de 6e.

Un vaccin sûr

Au 30 juin 2024, 189 événements indésirables ont été déclarés après la vaccination par Gardasil 9 depuis le 14 septembre 2023, dont 99 dans le cadre de la campagne de vaccination. Depuis le dernier bilan mensuel, 31 nouveaux cas ont été signalés, dont 6 graves, principalement des malaises. Aucun signal de sécurité n’a été identifié.

Deux vaccins contre le HPV sont disponibles : Gardasil 9 (MSD) et Cervarix (GSK). En France, la vaccination est recommandée pour les jeunes filles et garçons de 11 à 14 ans avec un schéma à 2 doses, et un rattrapage est possible entre 15 et 19 ans avec un schéma à 3 doses. Toute nouvelle vaccination doit être commencée avec Gardasil 9.

Plus d’information sur le Gardasil 9 : le site MesVaccins.net