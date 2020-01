La résistance aux antibiotiques constitue un réel problème de santé publique. Et selon l’Organisation mondiale de la Santé, les moyens investis dans la recherche de nouveaux traitements, sont insuffisants.

« Un investissement privé en baisse et un manque d’innovation dans le développement de nouveaux antibiotiques. » Voilà le constat de l’OMS, qui se base sur deux rapports récemment publiés sur le sujet. Ainsi, le pipeline – c’est-à-dire l’ensemble des molécules en cours de développement – de l’industrie pharmaceutique est trop peu fourni.

Une menace immédiate

Dans le détail, 32 des 50 antibiotiques en développement ciblent les bactéries considérées par l’OMS comme des pathogènes prioritaires. Ceux contre lesquels il est urgent de trouver des traitements. Et la majorité de ces antibiotiques en développement présentent des bénéfices supérieurs aux antibios déjà existants.

Problème, seulement deux de ces molécules sont destinées à lutter contre les bactéries multirésistantes à Gram négatif. Or ces germes s’étendent rapidement et nécessitent des solutions en urgence. Parmi ces bactéries, Klebsiella pneumoniae et Escherichia coli provoquent des infections sévères voire mortelles, notamment chez les patients fragiles comme les nouveau-nés, les personnes âgées, les malades sous traitement contre le cancer…

« Jamais la menace de l’antibiorésistance n’a été plus immédiate, et le besoin de solutions plus urgent », souligne le Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, directeur-général de l’OMS. « Il est essentiel d’investir dans le développement de nouvelles thérapies, grâce à des moyens publics et privés, car nous sommes à court de solutions », poursuit le Dr Hanan Balkhy de l’OMS. De plus, « nous devons nous assurer qu’une fois que nous aurons ces traitements, ils seront accessibles par tous ceux qui en ont besoin », conclut-elle.

A noter: Seul point positif, la recherche contre la tuberculose et le Clostridium difficile est prometteuse.