Asthme : mise en garde contre les effets neuropsychiatriques du Montélukast

Chez les patients asthmatiques, les médicaments à base de Montélukast (Singulair et génériques) augmentent le risque d’effets neuropsychiatriques. Désorientation, troubles de l’attention, rêves anormaux… certes rares, ces effets peuvent survenir bien après la prise de ces molécules.

En cas d’asthme modéré à léger, les molécules à base de Montélukast (Singulair et génériques) viennent soulager les patients. Une prescription initiée lorsque les corticoïdes ne suffisent pas.

Mais comme le rappelle l’Agence nationale du médicament et des produits de santé (ANSM), des effets neuropsychiatriques de ces médicaments – déjà connus – peuvent nuire au bien-être du patient. Ce que l’on savait moins en revanche, c’est que ces dommages peuvent survenir dans un délai assez conséquent après la prise du médicament. Cette situation doit susciter la vigilance des professionnels de santé à détecter au plus tôt de potentielles anomalies. Et mettre en place le suivi adapté. En cas d’effets indésirables, l’ANSM recommande aux patients sous Singulair et génériques d’en parler à leur médecin. Et l’intérêt de ces indications doit être « réévaluer (…) au besoin ».

Les effets neuropsychiatriques sont classés en 3 catégories, selon leur incidence :

Peu fréquent : les troubles du sommeil (cauchemars, rêves anormaux, insomnie, crise de somnambulisme), les épisodes d’anxiété, les phases dépressives, les tremblements, l’hyper-émotivité ;

Rare :les troubles de la mémoire et de l’attention ;

Très rare : les hallucinations, la désorientation, les tendances suicidaires, les symptômes obsessionnels compulsifs, la dysphémie (troubles du langage déclenchant des sortes de bégaiement).

A noter : ces effets neuropsychiatriques cessent généralement à l’arrêt du traitement.