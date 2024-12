Automesure de la pression artérielle : de nouvelles règles pour prendre sa tension

Prendre sa tension soi-même à domicile est très utile, notamment pour confirmer une hypertension artérielle suspectée par le médecin, mais aussi pour suivre l'efficacité d’un traitement antihypertenseur. Pour cela, rien de plus simple grâce à un tensiomètre électronique. Mais les règles pour mesurer sa tension à domicile viennent de changer. Voici ce qu'il faut savoir.

Lors d’une consultation médicale ou à son domicile, il était recommandé depuis plusieurs décennies de mesurer la pression artérielle – la tension – en réalisant trois mesures consécutives sur le même bras (et non au poignet), à quelques minutes d’intervalle, au repos, dans un environnement calme et en position assise (non allongée). Cette méthode permet de dépister et de surveiller l’hypertension artérielle (HTA).

Mais c’est désormais de l’histoire ancienne, fait remarquer la Fondation de recherche sur l’hypertension artérielle. Elle vient de diffuser le nouveau protocole de la Société européenne de cardiologie (ESC) 2024 qui met à jour l’automesure de la pression artérielle au vu des études récentes. On oublie donc « la règle des 3 », et on adopte celle des « des 2-2-3 », soit 2 mesures le matin et 2 mesures le soir, pendant 3 jours minimum.

La nouvelle règle des « 2-2-3 »

Selon la nouvelle recommandation de la Société européenne de cardiologie (ESC) 2024, commentées par le Pr Xavier Girerd, hypertensiologue, et co-fondateur de la Fondation HTA, il est désormais établi qu’une différence de plus de 10 mmHg (millimètres de mercure) entre la première et la deuxième mesure est fréquente. En revanche, une variation de cette amplitude entre la deuxième et la troisième mesure reste exceptionnelle. Par conséquent, plus besoin d’une troisième mesure !

Le nouveau protocole d’automesure de la tension artérielle à domicile, fondé sur les recommandations des experts de la Société européenne de cardiologie (ESC) 2024, est le suivant :

– effectuer deux mesures le matin et deux mesures le soir ;

– sur une période de 3 jours au minimum à 7 jours au maximum.

La tension artérielle en automesure (incluant les deux valeurs de la pression artérielle : systolique et diastolique : PAS/PAD) est donc calculée à partir de la moyenne d’au moins 12 mesures.

Comment interpréter les résultats de l’automesure tensionnelle ?

L’interprétation des résultats de l’automesure de la tension artérielle à domicile doit être mise en perspective avec les valeurs mesurées en consultation (où il peut exister un « effet blouse blanche » lié à la présence d’un professionnel de santé aux côtés du patient, ce qui a tendance à légèrement élever la pression artérielle) et les seuils diagnostiques définis par la Société européenne de cardiologie. À cette fin, de nouvelles correspondances ont été établies :

– une moyenne en automesure de 135/85 mmHg correspond au seuil de 140/90 mmHg mesuré en consultation ;

– une moyenne en automesure de 120/70 mmHg correspond au seuil de 120/70 mmHg mesuré en consultation.

De nouveaux seuils tensionnels en 2024

En 2024, de nouveaux seuils de pressions systolique et diastolique (PAS/PAD) définissent les différentes catégories de pression artérielle en consultation médicale et en automesure.

Pression artérielle normale :

Elle est identique en consultation et en automesure : inférieure à 120/70 mmHg.

Pression artérielle élevée :

Uniquement en consultation : entre 120/70 et 139/89 mmHg

Hypertension artérielle :

En consultation : supérieure ou égale à 140/90 mmHg

En automesure : supérieure ou égale à 135/85 mmHg

Pour s’y retrouver et suivre sa tension, la Fondation de recherche sur l’hypertension artérielle a conçu l’application gratuite SuiviHTA, pour tablettes et smartphones. L’usage de suiviHTA est recommandé par les cardiologues et la plupart des sociétés savantes de la spécialité.

