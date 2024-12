Avant les fêtes de fin d’année : la prétox est-elle utile ?

A l’approche des fêtes de fin d’année, l’envie peut être grande d’anticiper les potentiels excès alimentaires et de se lancer dans une prétox ! Autrement dit, une détox mais en amont de l’évènement en question ! Info ou intox ?

La prétox vise à nettoyer l’organisme en vue de passer sans encombre la période des fêtes et de ses nombreux repas riches. Avec souvent, l’idée implicite d’éviter de prendre du poids. Diététicien et nutritionniste, Nicolas Aubineau réfute ce principe de « préparer son corps avant les gros repas, comme s’il s’agissait d’une compétition sportive ». Et pour cause, à ses yeux, cela sous-tend « l’idée d’une restriction qui serait totalement contreproductive ».

Pas de restriction !

Manger moins pour mieux se lâcher ? Il insiste : « non et encore non. C’est envoyer de mauvais signaux à notre organisme » qui, se sentant frustré, aurait ainsi davantage tendance à envisager des stocks en vue d’une future restriction… A ses yeux, « il convient surtout de profiter de cette période d’avant les fêtes pour appliquer à la lettres les grands conseils en matière d’alimentation et de prévention ». Autrement dit, placer derrière le mot « prétox », non pas l’occasion de fortes restrictions voire d’un jeûne. Mais les bases d’une alimentation saine et équilibrée.

Des fibres, de l’eau…

En pratique, profitez de la période à venir pour :

manger davantage de légumes et de fruits frais pour, comme le glisse Nicolas Aubineau, « faire le plein de fibres, qui vont nourrir la flore intestinale qui risque d’être malmenée à la fin du mois » ;

; éviter de consommer des produits transformés ;

limiter les graisses animales et les sucres rapides ;

oublier le grignotage ;

boire davantage d’eau ;

prendre trois repas par jour.

Garder l’équilibre

Il ajoute : « le matin, vous pouvez avaler un jus de citron pressé afin de faciliter la vidange de la vésicule biliaire et d’éliminer les toxines au niveau du foie ». Mais encore une fois : le respect de ces grands principes ne constituent pas un préalable à un lâchage total au moment des fêtes. Et de conclure : « en matière alimentaire, notre organisme apprécie surtout l’équilibre et la mesure ».