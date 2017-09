Bactéries résistantes : la longue liste de l’OMS

L’Organisation mondiale de la Santé (OMS) vient de publier sa première liste « d’agents pathogènes prioritaires » résistants aux antibiotiques. Au total, 12 familles de bactéries les plus menaçantes pour la santé humaine sont présentées. Cette publication est l’occasion pour l’agence onusienne de rappeler l’importance de mettre au point de nouveaux antibiotiques.

« Cette liste est un nouvel outil pour veiller à ce que la recherche-développement réponde aux besoins urgents de la santé publique », indique le Dr Marie-Paule Kieny, Sous-Directeur général à l’OMS pour le Groupe Systèmes de santé et innovation. « La résistance aux antibiotiques augmente et nous épuisons rapidement nos options thérapeutiques. »

Intensifier la recherche

La liste de l’OMS comporte trois catégories selon l’urgence du besoin de nouveaux antibiotiques : critique, élevée ou moyenne. Le groupe le plus critique représente les bactéries multi-résistantes. Elles font peser une menace particulière dans les hôpitaux, les maisons de retraite ou pour les patients dont les soins imposent d’utiliser des dispositifs comme des respirateurs ou des cathéters sanguins. Il s’agit d’Acinetobacter, de Pseudomonas et diverses entobactéries. Elles peuvent provoquer des infections sévères, souvent mortelles, telles que des infections sanguines et des pneumonies.

Pour une utilisation raisonnée des antibiotiques

Le deuxième et troisième groupe de la liste comportent d’autres bactéries de plus en plus résistantes à l’origine de maladies comme la gonorrhée ou les intoxications alimentaires par les salmonelles. « La liste a pour but de pousser les gouvernements à mettre en place des politiques incitant les agences financées par le public comme le secteur privé à investir dans la recherche fondamentale », précise l’OMS. Mais s’il est crucial d’intensifier la recherche, elle ne résoudra pas à elle seule le problème. Pour combattre la résistance il faut améliorer la prévention des infections et l’usage approprié des antibiotiques. Et ceci aussi bien chez l’homme que chez l’animal.

Voici la liste présentée par l’OMS ce 27 février :

Priorité critique :

Acinetobacter baumannii, résistance aux carbapénèmes ;

Pseudomonas aeruginosa, résistance aux carbapénèmes ;

Enterobacteries, résistance aux carbapénèmes, production de BLSE.

Priorité élevée :

Enterococcus faecium, résistance à la vancomycine ;

Staphylococcus aureus, résistance à la méthicylline, résistance intermédiaire ou complète à la vancomycine ;

Helicobacter pylori, résistance à la clarithromycine ;

Campylobacter, résistance aux fluoroquinolones ;

Salmonelles, résistance aux fluoroquinolones ;

Neisseria gonorrhoeae, résistance aux céphalosporines, résistance aux fluoroquinolones.

Priorité moyenne :

Streptococcus pneumoniae, insensible à la pénicilline ;

Haemophilus influenzae, résistance à l’ampicilline ;

Shigella , résistance aux fluoroquinolones.