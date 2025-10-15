Baisse record du tabagisme en France : moins d’1 adulte sur 5 fume au quotidien

Le baromètre de Santé publique France 2024, publié ce 15 octobre, confirme la baisse du tabagisme, occasionnel comme quotidien. Parmi les 18-75 ans en France hexagonale, 25 % déclarent fumer, dont 18 % quotidiennement, soit un recul de 7 points depuis 2021 pour l’ensemble des fumeurs. A quelques jours du Mois sans tabac, une autre bonne nouvelle : 55 % des fumeurs quotidiens souhaitent arrêter et 17,3 % l’ont tenté durant au moins une semaine au cours des 12 derniers mois.

En 2014, ils étaient 28,6 % de fumeurs quotidiens âgés de 18 à 75 ans. Depuis le lancement du premier Programme national de réduction du tabagisme, ce chiffre est tombé à 18,2 % en 2024, soit une diminution de 4 millions de fumeurs quotidiens.

– 7 points pour la consommation de tabac depuis 2021

Après la stagnation observée pendant la pandémie de Covid-19, les baisses successives reprennent leur cours. Les tout derniers chiffres de Santé publique France (2024) le confirment : parmi les 18-75 ans en France hexagonale, 25 % déclaraient fumer (32 % en 2021), dont 18 % quotidiennement (25 % en 2021).

Ces évolutions chez les adultes s’inscrivent dans la même tendance que chez les adolescents, où le tabagisme a fortement diminué depuis le début des années 2000. Parmi les jeunes de 17 ans, les fumeurs quotidiens représentaient 15,6 % de la population en 2022, contre 25,1 % en 2017. Cette baisse touche désormais les jeunes adultes, avec 18 % de fumeurs quotidiens parmi les 18-29 ans en 2024, contre 29 % en 2021.

Sous la barre des 20 % d’adultes fumant tous les jours

L’objectif du Programme national de lutte contre le tabac 2023-2027 visant à réduire la prévalence du tabagisme quotidien à 20 % d’ici 2027 a non seulement été atteint, mais dépassé dès 2024. Les autorités sanitaires s’en félicitent. Le ministère de la Santé, des Familles, de l’Autonomie et des Personnes handicapées, la Mission interministérielle de lutte contre les drogues et les conduites addictives (MILDECA) et Santé publique France voient dans ces résultats, inédits et longtemps inespérés, l’effet des mesures de lutte contre le tabac depuis une décennie : paquet neutre, hausse des prix du tabac, dénormalisation de la consommation avec l’extension des espaces sans tabac, remboursement des traitements de substitution nicotinique, actions de prévention avec la création du Mois sans tabac en 2016 et déploiement des programmes de renforcement des compétences psychosociales (CPS).

Une baisse du tabagisme, mais des fractures qui résistent

Le tabagisme quotidien recule, mais pas partout ni pour tous. Le tabac reste un marqueur social toujours fort : il est 2,1 fois plus fréquent chez les ouvriers que chez les cadres (25 % contre 11,8 %) et grimpe à 30 % chez les personnes en difficulté financière, contre 10 % chez celles qui se déclarent à l’aise. Le chômage pèse aussi lourd : près de 30 % des personnes sans emploi fument, contre 19 % des actifs occupés.

À l’échelle régionale, le tabagisme quotidien reste plus répandu dans le Grand Est, en Occitanie et en Provence-Alpes-Côte d’Azur. À l’inverse, il est nettement moins fréquent en Île-de-France, en Auvergne-Rhône-Alpes et dans les départements et régions d’outre-mer, à l’exception de La Réunion.

Plus d’un fumeur sur deux prêt à tourner la page du tabac

La moitié des fumeurs quotidiens souhaitent arrêter de fumer. L’envie est un peu plus forte chez les 40-49 ans (59 %), les personnes diplômées au-delà du bac et les cadres ou professions intermédiaires.

Concernant les tentatives d’arrêt, en 2024, 17,3 % des fumeurs quotidiens âgés de 18 à 79 ans déclarent avoir tenté d’arrêter pendant au moins une semaine au cours des douze derniers mois. L’envie d’arrêter diminue avec l’âge : elle concerne 28,2 % des fumeurs quotidiens de 18-29 ans, 19,8 % des 30-39 ans, et tombe entre 12 % et 14 % chez les 40-79 ans. Là aussi, concernant les tentatives de sevrage, les plus diplômés, les cadres et les étudiants sont les plus nombreux à se lancer, d’où la nécessité d’adapter les dispositifs de prévention et d’accompagnement en direction des fumeurs en situation de fragilité socio-économique. De nombreux travaux ont montré que l’envie, l’intention d’arrêter et les tentatives passées constituent des facteurs déterminants dans la réussite du sevrage tabagique.

Parallèlement, les ventes de traitements d’aide au sevrage tabagique en pharmacie, remboursés (sur prescription médicale à hauteur de 65 %) ou non, ont progressé de 10 % entre 2023 et 2024, et même de 29 % depuis 2021.

Enfin, après une quasi-stabilité des prix du tabac entre 2021 et 2023, le prix annuel moyen du paquet de cigarettes le plus vendu est passé entre 2023 et 2024 de 10,92 € à 12,54 €, soit + 14,9 %. Or, il est avéré que l’augmentation des prix du tabac est une des mesures les plus efficaces pour réduire sa consommation, en particulier lorsqu’elle est forte.

A noter : Si ces résultats doivent être lus avec prudence – la méthodologie de l’enquête a été revue en 2024, avec un nouveau mode de collecte en ligne – la tendance se confirme à travers d’autres indicateurs, dont les livraisons de tabac aux buralistes. Celles-ci ont chuté de 24 % entre 2021 et 2024, tandis que les ventes de traitements d’aide au sevrage ont progressé, signe d’une vraie dynamique de diminution de la consommation.