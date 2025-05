Fumer tue. Le montrer au cinéma, aussi

Alors que s’ouvre le Festival de Cannes, l’association Alliance contre le tabac alerte sur un phénomène insidieux : l’omniprésence et la banalisation de la cigarette au cinéma. 80 % des films nommés pour l’Oscar du meilleur film 2025 comportent des scènes de tabagisme. L’impact sur les jeunes est réel : près d’un sur deux, parmi les 15-25 ans, déclare que voir un acteur avec une cigarette à l’écran les incite à fumer.

19 minutes de tabac à l’écran dans Asteroid City, 14 minutes dans Anora, 11 minutes dans L’Amour ouf : Alliance contre le tabac dénonce une présence constante de la cigarette dans les films, les séries télévisées et les clips musicaux. A Cannes 2025, la Palme du placement revient au tabac, estime l’association. Elle lance une campagne choc, l’autre palmarès du cinéma français qu’elle a intitulé « Le Festival où tu Canes », pour nous ouvrir les yeux sur cette banalisation du tabagisme à l’écran. Car chez les jeunes, cette stratégie fait mouche : elle donne envie de fumer ou de se mettre à fumer/vapoter.

Le 7ᵉ art sous influence

Si la cigarette s’est imposée au cinéma, ce n’est pas un hasard. Dès les années 1970, Philip Morris reconnaissait que « la majorité des images positives de la cigarette et du tabac [étaient] créées par le cinéma et la télévision ». L’industrie du tabac a fait appel à des agences de placement de produit pour valoriser la cigarette sur grand écran, les enquêtes l’ont démontré. On aurait pu penser que les politiques de restriction (hausse des taxes, interdiction de la publicité, etc.) auraient freiné ce phénomène. Ce n’est pas le cas. Les pratiques de promotion du tabac, bien qu’illégales aujourd’hui, n’ont pas disparu ; elles ont simplement quitté le cadre contractuel officiel. Résultat : alors que la consommation de tabac recule dans la population, la cigarette reste omniprésente à l’écran.

La présence moyenne du tabac dans un film équivaut à 6 spots publicitaires

ACT a fait les comptes : certains films vont bien au-delà : Anora affiche l’équivalent de 28 spots, L’Amour ouf en totalise 22. Entre 2015 et 2019, plus de 90 % des films français intègrent au moins une scène, un objet ou un dialogue en lien avec le tabac.

Malgré les preuves établissant un lien entre l’exposition au tabac à l’écran et la consommation chez les plus jeunes, les plateformes de streaming continuent de diffuser et produire des séries où les cigarettes sont toujours présentes. Celles prisées par les jeunes ne font pas exception : 53 % comportent des scènes de tabagisme, soit une exposition massive pour plus de 25 millions d’adolescents. Exemple emblématique : la saison 2 de Stranger Things contient plus de 260 scènes où l’on voit du tabac. Dans la quatrième saison de Formula 1 : Drive to Survive, chaque spectateur a été exposé à plus de 34 minutes de contenu lié au tabac. Au total, en moins de 10 ans, le tabac à l’écran a quadruplé dans les séries pour jeunes.

La musique suit la même tendance. La part de clips musicaux montrant du tabac a doublé entre 2021 et 2022. Dans le clip de Die with a Smile (Bruno Mars et Lady Gaga, 2025), actuellement deuxième du classement mondial sur YouTube avec plus d’un milliard de vues, la chanteuse fume pendant près de la moitié de la vidéo. Certaines icônes de la pop glamourisent ouvertement la cigarette : Rosalia a offert un bouquet de cigarettes à Charli XCX pour son anniversaire ; Addison Rae fume deux cigarettes en même temps dans son clip Aquamarine (2025).

Le tabagisme dans les films double les risques de commencer à fumer

L’industrie du tabac est sous les projecteurs et cette surexposition a des conséquences. Selon une enquête menée par Alliance contre le tabac, 48 % des 15-25 ans affirment que voir du tabac à l’écran les pousse à fumer. Le tabagisme dans les films double les risques de commencer à fumer. Et multiplie par trois le risque de commencer à vapoter. Deux tiers des 15-25 ans estiment que films et séries valorisent la cigarette. 72 % des ex-fumeurs affirment que ces scènes ravivent leur envie de cigarette.

« À travers cette campagne – Le Festival où tu Canes, le premier festival qui récompense la présence de l’industrie du tabac dans les films – nous voulons provoquer une prise de conscience collective et rappeler que la cigarette à l’écran n’est pas anodine : elle résulte de stratégies marketing délibérées mises en place par l’industrie du tabac », déclare Marion Catellin, directrice d’Alliance contre le tabac.

Pour en savoir plus : Truth Initiative, “Lights, Camera, Tobacco ?” (mars 2024)