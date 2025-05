Journée mondiale sans tabac : comment le tabac augmente le risque de diabète et l’aggrave

Le tabagisme augmenterait jusqu’à 44 % le risque de développer un diabète de type 2. Et une fois installé, il augmente considérablement les risques de développer une maladie cardiovasculaire, une rétinopathie ou encore une néphropathie diabétique. A l’occasion de la Journée mondiale sans tabac, la Fédération française des diabétiques plaide pour un accompagnement des patients vers le sevrage tabagique.

Le tabagisme nuit à la santé de tous. Mais chez les personnes diabétiques, ces effets sont encore plus graves. Pourtant, ce facteur de risque majeur est largement sous-estimé par les patients mais également les soignants. A l’approche de la Journée mondiale sans tabac, la Fédération française des diabétiques alerte sur un cocktail délétère à l’occasion d’une conférence de presse.

« La prise en charge des patients fumeurs est actuellement médiocre concernant le tabac, confirme le Dr. Bruno Vergès, médecin endocrinologue, diabétologue, spécialiste des maladies métaboliques au CHU de Dijon. En effet, elle n’est pas ou peu abordée par les professionnels de santé. Il y a pourtant une nécessité impérative d’évoquer cette question avec les patients et ce à plusieurs reprises. Ils doivent connaître les risques. »

Le tabac, un puissant effet diabétogène

Première chose à savoir, le tabac est diabétogène. « Selon les méta-analyses, le fait de fumer augmente de 37 à 44 % le risque de développer un diabète de type 2 (ce pourcentage prend en compte les autres facteurs de risque : âge, régime alimentaire, facteurs génétiques…). Ce lien est dose-dépendant, c’est-à-dire que plus une personne fume, plus son équilibre glycémique se dégrade, proportionnellement à la quantité de cigarettes fumées », explique le Pr Vincent Durlach, médecin spécialiste en maladies métaboliques et en tabacologie, CHU de Reims. Le tabac est aussi, en toute logique, un facteur de risque de prédiabète. Ce risque est également connu et documenté chez les fumeurs passifs.

Comment ? Plusieurs mécanismes sont à l’œuvre, dont le fait que la nicotine contribue à la résistance à l’insuline, l’hormone qui permet au glucose de pénétrer dans les cellules. Le sucre se trouve alors en quantité excessive dans le sang, entraînant une hyperglycémie, caractéristique du diabète de type 2. En outre, le tabac favorise l’apparition de graisse au niveau abdominal et notamment la graisse viscérale, cette graisse profonde, qui entoure les organes. Celle-ci altère l’équilibre métabolique et accroit le risque, à terme, d’un diabète de type 2. La Fédération française de cardiologie, ajoute que les 47 000 composants chimiques contenus dans la fumée de cigarettes (plomb, arsenic, mercure, cadmium) pourraient également favoriser l’insulinorésistance.

Le tabagisme, première cause de mortalité chez les personnes diabétiques

Quand le diabète est installé, le tabac augmente les risques de complications. « Le tabagisme augmente significativement le risque de complications dans le diabète de type 1et 2 », confirme Bruno Vergès. Le tabagisme représente la première cause de mortalité chez les patients diabétiques.

Il est notamment associé à une hausse de :

48 % du risque de mortalité toutes causes confondues ;

54 % du risque d’atteinte coronarienne ;

44 % du risque d’accident vasculaire cérébral ;

84 % d’insuffisance rénale terminale ;

23 % du risque de rétinopathie diabétique ;

43 % du risque de rétinopathie proliférative.

Le tabac est en outre associé à un déséquilibre glycémique, à certains cancers, en particulier colorectal, pancréatique et hépatique, à des infections, notamment urinaires, cutanées et respiratoires. Selon un document de l’OMS publié en 2023, nombre de complications associées au diabète de type 2 se développent par inhalation de fumée secondaire (tabagisme passif).

Accompagner les patients vers le sevrage tabagique

Le sevrage tabagique contribue à une diminution du risque de mortalité et du risque cardiovasculaire chez les fumeurs atteints de diabète de type 2. Notez que si l’arrêt du tabac donne lieu à court terme à une prise de poids, les gains du sevrage tabagique sont à moyen terme bien supérieurs à une prise de poids transitoire.

Selon les spécialistes, le tabagisme devrait être pris en charge chez les diabétiques avec la même volonté que l’équilibre glycémique, la tension, le poids, le LDL cholestérol… La Fédération française des diabétiques plaide pour la mise en plus d’une stratégie pluridisciplinaire et d’un accompagnement solide, tenant compte du profil psychologique du patient, pour aboutir à un arrêt du tabac.

De trop nombreux diabétiques fumeurs

Chaque année, le tabac tue 75 000 personnes. D’ici 2030, 784 millions de personnes souffriront d’un diabète de type 2 selon les projections, toujours revues à la hausse. En France, plus de 4 millions de personnes en souffrent. Et selon les projections de l’Assurance maladie, si les tendances observées entre 2015 et 2021 se poursuivent, 520 000 personnes supplémentaires pourraient être atteintes par le diabète en 2027 par rapport à 2021, dont 500 000 par un diabète de type 2 et 20 000 par un diabète de type 1. Dans le monde, 20, 8 % des diabétiques de type 2 et 10 à 39 % des diabétiques de type 1 sont fumeurs ; en France, 13,4 % et 25,3 %.