Before anyone else : une application gratuite pour faire face aux idées suicidaires

L’application Before anyone else (BAE), développée par la fondation FondaMental doit permettre aux jeunes de repérer les idées suicidaires et de mobiliser leur entourage pour y faire face.

La fondation FondaMental annonce le lancement de Before Anyone Else (BAE), une application gratuite de prévention du suicide chez les jeunes. La fondation, dédiée à l’innovation dans le domaine des maladies mentales sévères (schizophrénie, troubles bipolaires, dépression résistance et troubles du spectre autistique), s’est associée au CHU de Montpellier (Hérault), au CHU Robert Debré (Paris) pour mettre au point cette application.

Développée par une équipe pluridisciplinaire composée de psychiatres, psychologues, sociologues, en collaboration avec des jeunes ayant eu des idées ou vécu des comportements suicidaires, elle doit permettre aux adolescents de 12 à 17 ans de suivre leur état émotionnel et de savoir quoi faire, concrètement, avec leurs proches, s’ils traversent des moments difficiles.

Un complément à l’accompagnement médical

BAE s’adresse à des jeunes qui sont confrontés à des idées suicidaires. Grace à elle, ils devraient mieux comprendre leur état émotionnel, identifier les signes d’alerte et mobiliser leurs proches et leurs soignants. L’application ne remplace en aucun cas un suivi médical mais complète un accompagnement médical et psychologique existant en proposant un soutien quotidien.

Concrètement comment ça marche ? Trois profils peuvent être connectés : l’adolescent, le proche et éventuellement le soignant. Lors de son inscription, le jeune remplit un espace personnel avec des informations qui doivent permettre d’identifier les signaux d’alerte (déclencheurs, pensées, émotions à risque…). Chaque profil peut suivre les informations renseignées par l’adolescent mais celui-ci décide, à chaque étape, ce qu’il souhaite partager avec son entourage.

Quelles sont les fonctionnalités de l’application ?

des auto-évaluations quotidiennes permettent de mesurer l’état émotionnel de l’adolescent et de détecter des signes de détresse ;

une liste de projets personnels permet d’inscrire ses projets motivants et de garder une trace de ses activités positives :

un plan d’action personnalisé avec six modules interactifs doit aider le jeune à surmonter une crise : contacter un proche, exercices de relaxation, souvenirs positifs, lieux rassurants, musique et films/séries ;

un bouton « J’ai besoin d’aide » permet de contacter rapidement ses proches ou les services d’urgence (3114 ou SAMU) ;

un journal est à disposition de l’utilisateur pour qu’il écrive librement ses pensées, émotions et expériences quotidiennes.

« Avec BAE, nous voulons rappeler à chaque jeune qu’il n’est jamais seul face à ses difficultés. L’application a été pensée avec eux, pour leur donner des repères simples et immédiats, les aider à mobiliser leurs proches et leur offrir un soutien concret, au quotidien comme dans les moments de crise », explique le Pr. Philippe Courtet, psychiatre, responsable du service Urgences et Post-urgences psychiatriques au CHU de Montpellier.

Depuis la crise du Covid-19, les professionnels alertent sur la détérioration persistante de la santé mentale des jeunes, marquée par des niveaux élevés d’anxiété, de dépression et de pensées suicidaires. Selon les chiffres disponibles sur le site info.gouv.fr, 400 adolescents meurent par suicide en France chaque année. Environ, un lycéen sur dix a déjà fait une tentative de suicide au cours de sa vie et entre 2019 et 2021, ce nombre a augmenté de 30 % chez les 11-17 ans. La Fondation FondaMental insiste, « les réponses de l’application ne sont pas analysées en temps réel par un professionnel de santé. En cas de détresse, il est recommandé de contacter immédiatement le 3114 ». Le 3114 est le numéro national de prévention du suicide, disponible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. La ligne est disponible pour la personne en souffrance ou ses proches.

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