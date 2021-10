Biopsie rénale : comment évaluer le risque de saignement ?

Des néphrologues du CHRU de Tours viennent de mettre au point un score de prédiction permettant d’évaluer le risque de saignement en cas de biopsie rénale. Cette avancée peut éviter des complications importantes chez des patients dont le diagnostic doit être posé.

En néphrologie, en cas de suspicion de maladie rénale ou de thérapie à prescrire, les patients bénéficient d’une biopsie rénale. Un examen prodigué sous anesthésie locale parfois à l’origine de saignement. Dans ce cas, une intervention en urgence est nécessaire pour faire stopper le saignement.

Jusqu’ici le risque de saignement était mal évalué. Des chercheurs du CHRU de Tours ont donc analysé plus de 50 000 biopsies réalisées entre 2010 et 2018. Le risque de saignement était corrélé à la survenue de trois événements : « le besoin en transfusion sanguine, un hématome autour du rein biopsié, du sang visible dans les urines voire une intervention pour faire cesser l’hémorragie », détaillent les chercheurs.

Un maximum de transparence

Résultat, les saignements mineurs surviennent dans 5% des cas, les formes graves de ce trouble dans 1% des interventions. « A partir de ces résultats, un score de saignement a été calculé en fonction de paramètres permettant de calculer le risque de saignement majeur avant que le geste de biopsie transcutané ne soit réalisé. »

L’information et la transparence sont au programme. Le patient sera en effet informé de ce risque précis de saignement. « En fonction, le médecin pourra proposer au patient ce geste ou au contraire y renoncer si le risque attendu est trop élevé ou proposer d’autres techniques diagnostiques. Les bénéfices et les risques de la biopsie rénale pourront être discutés avec lui sur des bases plus objectives. L’information sera plus complète et favorisera l’alliance thérapeutique basée sur un dialogue médecin/patient fructueux. Une amélioration des pratiques pour le médecin et le patient », concluent les chercheurs.

A noter : la biopsie rénale participe principalement au diagnostic du syndrome néphrotique, des maladies systémiques avec atteinte rénale, d’une insuffisance rénale aiguë et d’une dysfonction du greffon rénal. Mais aussi d’une protéinurie de débit non néphrotique, d’une hématurie ou d’une maladie rénale chronique en termes de diagnostic et de traitement.